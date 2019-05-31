Türkiye'nin en iyi drift pilotları İzmit'te buluşacak

İSTANBUL (AA) - Red Bull Car Park Drift'in Türkiye Finali, 30 Haziran'da İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift’te tozu dumana katacak.

Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 30 Haziran'da İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift federasyonlarının ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak.

Ücretsiz olan ve aksiyon tutkunu olan herkesin takip edebileceği etkinliği şampiyon bitiren pilot, 1 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

