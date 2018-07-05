"Türkiye'nin Enerji Akademisi", ikinci dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Limak Enerji'nin Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle enerji sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirmek için oluşturduğu "Türkiye'nin Enerji Akademisi"nin ikinci dönem mezunları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dahil 20 farklı ülkede geçerli NCCER sertifikasının sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğitimleri online olarak yürütülen ve Limak Enerji'nin Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğinde geliştirdiği Türkiye'nin Enerji Akademisi programına, devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, jeoloji, maden, petrol, meteoroloji ve işletme mühendisliği bölümlerinden, 3. ve 4. sınıf öğrencileri kabul ediliyor.

Bu yıl söz konusu kapsama giren 2 bin 500 öğrencinin başvurduğu akademiye kabul edilen 34’ü kadın toplam 100 öğrenci, kasımda başlayan ve yaklaşık 7 ay süren eğitim programını başarıyla tamamladı.

"Türkiye Enerji Akademisi"nin ikinci dönem mezunları olan 100 genç mühendis adayı, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün, akademisyenler ve Limak Enerji yöneticilerinin katıldığı törende, BÜYEM Yeterlilik Sertifikası ile ABD dahil 20 farklı ülkede geçerli NCCER Enerji Sertifikası'nın sahibi oldu.