FİNANS

"Türkiye'nin ev tekstili ihracatındaki payı yüzde 5'in üzerinde"

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: - "Türkiye'nin dünya ev tekstili ihracatında pazar payı yüzde 5'in üzerinde" - "İhracat değişmez bir felsefe. Daha fazlasını üretmek için çalışmalıyız" - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu - "Bugün Türk ev tekstili bir marka haline gelmiştir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin dünyadaki ev tekstili ihracatında pazar payı yüzde 5'in üzerinde." dedi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir ve Çalışma Grubu, TETSİAD üyeleri ile Büyük İstanbul Buluşması'nda bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Gülle, kendisinin de tekstil ailesinin içerisinde olan bir iş adamı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki ev tekstili ihracatında pazar payının yüzde 5'in üzerinde olduğunun altını çizen Gülle, ev tekstilinin ihracatta çok başarılı performans sağladığını ve sektörün başarı hikayelerinin çok fazla olduğunu belirtti.

Gülle, "Biz yaptığımız işe inanıyoruz. Sizler bundan sonraki süreçte ihracat üretiminin ana planda olduğu bir dönemde olacaksınız. Biz bildiğimiz şeyi yaparak üreterek, araştırarak, geliştirerek, istihdam ederek Türkiye'ye olan bağlılığımızı en üst seviyede yaşamalıyız." diye konuştu.

Gülle, sektörde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu, başarının sırrının birlik olmaktan geçtiğini kaydetti.

İhracatın Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu,11. Kalkınma Planı'nda büyümenin merkezine ihracatın geldiğini kaydeden Gülle, "İhracat değişmez bir felsefe. Daha fazlasını üretmek için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası başkanının değişmesinden sonra faizlerde çok büyük düşüş olduğunu belirten Gülle, bu düşüşün yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Gülle, "Şerafettin Demir benim yol arkadaşım. Birlik olmak güçlü olmayı sağlar, ayrılık çıkaran yalnız kalır. Seçimin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi

- "Türkiye'de ürünlerimizi satabileceğimiz mekanımız yok, fuar merkezine ihtiyacımız var"

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir ise TETSİAD'ın sektör için çok kıymetli bir sektör olduğunu, kendilerinin derneğe sahip çıkacaklarını belirtti.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan ilki eğitim. Sektörümüzün bilgisini ve deneyimini üniversitelere köprü göreviyle aktarması lazım. Sektörümüzdeki bütün bilgili insanlarımızın üniversitelerde ders verdirmek istiyoruz. Diğer projemiz ise fuar merkezine yönelik. Bizim sektörümüzün yarası fuar merkezi.Türkiye'de ürünlerimizi satabileceğimiz mekanımız yok ve bir fuar merkezine ihtiyacımız var. Bu işe sahip çıkacağız, STK'ların tamamını arkamızı alacağız. Bir diğer projemiz ise yeni bir Sultanhamam yaratmak. Ben her zaman Sultanhamam Üniversitesi'nden mezun oldum diyorum. Biz o kültürü tekrar yaşatmak zorundayız.

Eskiden 3-5 sene sıra bekler, yine de yer bulamazdınız. Şimdi ise orası artık turistik bölge. Kıyıda köşede tekstil işleri yapılıyorsa bu bizim yanlışımız. Bize yeni bir merkez gerekiyor. Başka bir projemizle ise; ithalatı önleyeceğiz. Halihazırda yüzde 30 veya yüzde 50 gibi kapasitelerle çalışan firmalarımız var. Hangi ürünler ithal ediliyorsa, biz onları burada nasıl yapabiliriz diye düşüneceğiz. Böylece hem üretimi içeriye kaydıracağız hem de aynı mallarda ihracat şansımız artacak."

- "Bugün Türk ev tekstili bir marka haline gelmiştir"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da konuşmasında birlik olmanın önemli olduğunun altını çizdi.

2000'li yıllarda iki tane ev tekstil fuarı olduğunu kaydeden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir ülkede ilk defa iki dernek aynı gün iki ayrı ev teksili fuarı düzenliyordu. Buna çok üzülmüştüm. 'Birlik olamazsak nasıl başarılı oluruz' diye düşünmüştüm ve iki derneğin birleşmesi şartıyla başkan olmuştum. 8 sene sonra tek fuar ve tek dernek olarak yolumuza devam ettik. Bugün Türk ev tekstili bir marka haline gelmiştir. İhracatımızı yüksek seviyelerde yapıyor olmamız, bu birlik ve beraberlikle olmuştur. Derneğimiz, hiçbir zaman başka bir yön aramamıştır. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi bozmayalım."

2010-2016'da TETSİAD Başkanlığı yapan Yaşar Küçükçalık, TETSİAD'ın 30 yıl önce kurulduğunu ve üyelerin aidatları ile bugünlere geldiğini belirterek, "TETSİAD hiçbir kurumdan maddi bir destek almadı. Türkiye'nin yüz akı olan EVTEKS fuarımıza katkımız çok büyük. Bugün dünyada bizim mesleğimizi icra eden tüm müşterilerimizin ajandasında EVTEKS'in olması küçümsenemez. Fakat bunları daha iyi anlatmamız lazım." diye konuştu.

Hep beraber bir arada olmanın çok güzel olduğunu kaydeden Küçükçalık, "Yaşanan olayların bizi bir araya getirmesi beni mutlu ediyor. Ev tekstili sektöründeki şirketlerin TETSİAD'dan başka bir araya geleceği platform yok. Derneğimize gözümüz gibi bakmalıyız. Buraya sahip çıkmak hepimizi görevi." açıklamasında bulundu.

PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledikMerkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Türkiye'den bor hamlesi!

Türkiye'den bor hamlesi!

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik

PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü

PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü

Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Afyonkarahisar'da 6 ayda, 458 bin kişi konakladı

Afyonkarahisar'da 6 ayda, 458 bin kişi konakladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.