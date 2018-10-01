Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin 2018 yılı Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar oldu. 9 aylık dönemde ise yüzde 7 artışla 123,1 milyar dolarlık ihracata ulaşıldı. İhracatta 6,2 milyar dolarla İstanbul ilk sırada yer aldı. En çok ihracat ise 173 ülke arasında 1,4 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Eylül ayı ihracat rakamlarını Antalya'da açıkladı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ev sahipliğinde Akra Hotel'de düzenlenen toplantıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, TİM Başkanı İsmail Gülle, ATSO Başkanı Davut Çetin, BAİB Başkanı Hakkı Bahar ile Antalya, Isparta ve Burdur'dan iş dünyası temsilcileri ve ihracatçılar katıldı. REKOR ÜSTÜNE REKOR Türkiye'de ihracatçı sayısı ve ihracat niteliğinin artmaya devam ettiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin büyümesine en büyük katkıyı ihracatın sağladığını, 2018 yılının da rekorlar yılı ilan edildiğini söyledi. Her ay rekor ihracat açıklandığını ve yıl sonunda da 170 milyar doları geride bırakacaklarını kaydeden TİM Başkanı Gülle, "Çevremizde yaşanan sıkıntılar, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara rağmen rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz" dedi. SON 12 AYDA 165 MİLYAR DOLAR Eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22, 6 artışla, 14,5 milyar dolar olduğunu belirten Gülle, "Bu artışla en fazla ihracat gerçekleştirilen ay Eylül oldu. Yılın 9 ayında ihracatımız yüzde 7 artarak, 123,1 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artarak 165 milyar dolar oldu. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88'e yükseldi. Bu, tüm zamanların en yüksek ikinci oranı oldu. Huzurlarınızda bu başarının mimarı olan ihracatçılarımızı yürekten alkışlıyoruz" diye konuştu. İHRACAT MİKTARI 10,4 MİLYON TON Eylül ayında ihracatın miktar bazında yüzde 31,1 artarak, 10,4 milyon ton olduğunu açıklayan Gülle, "Bu Eylül ayı, şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay olarak tarihe geçti. Miktar bazında artış 1 milyon tonla en fazla çelik sektöründe gerçekleşti. Çelik sektörünü 380 bin tonluk artışla madencilik, 360 bin ton artışla çimento sektörleri izledi. Miktar bazındaki 2,6 milyon tonluk artış bu sektörler sayesinde gerçekleşti" dedi. OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDER Sektörler bazında ise Eylül ayında en çok ihracatı 2,6 milyar dolarla otomotiv sektörünün yaptığını söyleyen TİM Başkanı Gülle, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artış olduğunu kaydetti. Otomotiv sektörünü 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin takip ettiğini dile getiren Gülle, "Eylül'de en fazla ihracat artışı yüzde 154 artışla mücevher, yüzde 95 artışla çelik, yüzde 65 artışla kuru meyve sektörlerinde oldu. Böylelikle çelik sektörümüz miktar bazında yaklaşık iki kat artışla Eylül'de ihracatımızı sırtlayan önemli sektörlerimizin başında yer aldı. Çelik ihracatçılarımız ABD'nin tüm korumacı politikalarına rağmen pazar çeşitliliğini artırarak büyük başarılar elde etti" diye konuştu. İLK SIRADA ALMANYA VAR Genelde ise tarım ihracatının yüzde 16,5, sanayi ürünlerinin yüzde 27,1 arttığına dikkat çeken Gülle, madencilik ihracatınınsa yüzde 3,9 azaldığını söyledi. TİM Başkanı Gülle, "İhracat pazarlarına baktığımızda 172 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. İlk sırada 1,4 milyar dolarla Almanya oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Berlin temaslarının önümüzdeki dönem Almanya, gerekse AB ile olan ticaret ilişkilerimize olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu rakamların artmasına vesile olacak bir seyahat olacağını düşünüyoruz. En fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülkede Almanya'ya ihracatımız yüzde 16,1, İngiltere'ye yüzde 39,1, İtalya'ya yüzde 28,7, Irak'a yüzde 10,7, İspanya'ya yüzde 34 arttı" dedi. AB İHRACAT PAYI YÜZDE 51 Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre AB'ye ihracatın yüzde 25 artış gösterdiğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, ülke gruplarındaki en büyük artışın Uzakdoğu bölgesinde yaşandığını ve yüzde 80,1 arttığını dile getirdi. Gülle, "Afrika'ya ihracat yüzde 35,2, Ortadoğu'ya yüzde 15,7, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 17,9 arttı. Eylül ayında AB'ye ihracatımızın payı yüzde 51 oldu" diye konuştu. LİDER İSTANBUL'UN İHRACATI 6,2 MİLYAR DOLAR İllerin ihracat performansını değerlendiren Gülle, 64 ilin ihracatı artarken, 17 ilde ise gerileme yaşandığını söyledi. Gülle, "İstanbul 6,2 milyar dolar, Kocaeli 1,3 milyar dolar, Bursa 1,1 milyar dolar, İzmir 833 milyon dolar, Ankara 647 milyon dolarla en fazla ihracat yapan iller oldu. Eylül'de ihracatını en fazla artıran ilimiz 7 kat artışla Osmaniye olurken, 1 ay içinde en fazla artışı yapan il yüzde 69,7 ile Hatay oldu" dedi. TL'NİN İHRACAT PAYI YÜZDE 5,6 Eylül'de ihracatçı sayısının 35 bin 518 olduğunu ve bu firmaların 1277'sinin ilk defa ihracat gerekleştirdiğini açıklayan İsmail Gülle, parite değişimlerinin Eylül'de etkisinin negatif yönlü 158,6 milyon dolar olurken, Ocak-Eylül döneminde ise pozitif yönlü 3,4 milyar dolar gerçekleştiğini söyledi. Eylül ayında 173 ülkeye toplam 5,2 milyon TL tutarında ihracatın Türk Lirası olarak yapıldığını da belirten Gülle, "Eylül itibarıyla TL ihracatımızın toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 5,6 oldu. Kurdaki dalgalanmanın piyasayı etkilediği bugünlerde TL'nin uluslararası ticarette kullanımını artırabilmemiz son derece önemli" dedi. İHRACATA DAYALI BÜYÜME Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu ise Türkiye'nin ihracata dayalı büyümeyi öne alan bir yapısı olduğuna dikkat çekti. Karaloğlu, şunları söyledi: "Onun için ihracat bu ülke için bir alışveriş değil, aynı zamanda kalkınma, toplumun refahı ve büyük Türkiye'ye ulaşma hedeflerimizden biri. İhracat için ülke ülke ülke dolaşan, ürettiği malı satma gayretinde olan iş dünyasına teşekkür ediyoruz. Antalya geçen sene 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan iller ligine girdi. Bu yeterli mi, hayır. Antalya'nın daha çok potansiyeli var. Antalya'da ana sektör turizm, son dönemde artık turizmciler de TİM ağına girdi. Turizm de ihracat rakamı kabul edildiğinde, Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı çok daha net ortaya çıkacak. Antalya önemli bir turizm, tarım ve ticaret şehri. '3T' diyoruz, bu '3T'nin yanına dördüncü bir 'T'yi de koymak itiyoruz. Antalya'yı teknoloji şehri de yapmak istiyoruz. Yazılım ve siber güvenlik hizmetleri alanında da üretim merkezi olmayı hedefliyoruz."

