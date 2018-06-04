FİNANS

Türkiye'nin fındık ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Sezonun 9 aylık döneminde fındık ihracatından 1,5 milyar dolar gelir elde edildi

GİRESUN (AA) - Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 sezonunun 9 aylık döneminde fındık ihracatından 1,5 milyar dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, sezonunun 9 aylık döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 617 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül-31 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin 239 bin 207 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 1 milyar 503 milyon 83 bin 850 dolar gelir sağladığı vurgulandı.

İhracatın 178 bin 965 tonunun AB ülkelerine yapıldığı aktarılan açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 16 bin 934 ton, deniz aşırı ülkelere 28 bin 832 ton ve diğer ülkelere ise 14 bin 474 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye, geçen sezon aynı dönemde 189 bin 666 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 1 milyar 550 milyon 715 bin 77 dolar girdi sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ihracat türkiye

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