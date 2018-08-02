FİNANS

Türkiye'nin fındık ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1 milyar 722 milyon dolar gelir elde edildi

GİRESUN (AA) - Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 sezonunun 11 aylık döneminde fındık ihracatından yaklaşık 1 milyar 722 milyon dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sezonunun 11 aylık döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 614 dolardan işlem gördü.

Türkiye, 1 Eylül-31 Temmuz döneminde 276 bin 80 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 721 milyon 924 bin 202 dolar gelir sağladı.

İhracatın 202 bin 833,7 tonu AB ülkelerine yapılırken, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 19 bin 316,1, deniz aşırı ülkelere 36 bin 971,8 ve diğer ülkelere ise 16 bin 958,8 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 222 bin 556 ton fındık ihracatı karşılığında bir milyar 788 milyon 286 bin 67
dolar kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ihracat türkiye

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