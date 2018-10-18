Türkiye'nin fuar ve kongre turizminde potansiyeli yüksek

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, "Bir ülkenin fuar ve kongre turizminde 'ben de varım' diyebilmesi için belli yeterliliklere sahip olması gerekiyor. Türkiye, tesislerinin kalitesi, verdiği hizmetin üst düzey oluşu, doğal güzellikleri ve ulaşılabilir konumuyla bu yeterliliklerin büyük çoğunu karşılıyor." dedi.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre ve fuar turizminin dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi olmaya devam ettiğini belirterek, ülkelerin, sektörden pay alabilmek için yarış halinde olduğunu, Türkiye'nin bu yarışta ilgi çeken ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Geçen yıllarda bir düşüş yaşansa da son dönemde uluslararası kongrelerin Türkiye'ye dönmesiyle bir toparlanmanın söz konusu olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Kongre ve fuar gibi B2B etkinlikler dünya çapında büyük bir pazar oluşturuyor. Sektördeki büyüme her yıl önemli ölçüde artıyor. Dünyadaki belli başlı ülkeler bu sektörden en büyük payı alıyor. Bir ülkenin fuar ve kongre turizminde 'ben de varım' diyebilmesi için belli yeterliliklere sahip olması gerekiyor. Türkiye, tesislerinin kalitesi, verdiği hizmetin üst düzey oluşu, doğal güzellikleri ve ulaşılabilir konumuyla bu yeterliliklerin büyük çoğunu karşılıyor. Devlet bazında gerçekleştirilen çalışmalar, çeşitli kurum ve derneklerinin sağladığı iş birlikleri, ülkemizin diğer ülkelerle gelişen ilişkileri geçtiğimiz yıllarda yaşanan düşüşü telafi etmeye başladı. 2017'nin son çeyreğinden bu yana Türkiye uluslararası kongre ve fuarları tekrar sınırları içine çekmeyi başardı."