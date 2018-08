Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un turizm sektöründe her konuya vakıf olmasının önemine değinen Bağlıkaya, bakanlığa sektörden bir ismin getirilmesinin zaman kaybını önlediğini ve etkin kararların alınmasında pozitif katkı sağlayacağını belirtti.

Bağlıkaya, göreve gelir gelmez gastronomi ile ilgili bir proje üzerine çalışmaya başladıklarını anlatarak, "Bir üniversitemizle birlikte Türkiye'nin Gastronomi Haritasını çıkarıyoruz. Bu var mıydı? Aslında vardı. Değişik bölgelerde yörelerde yapılmış çalışmalar vardı. Biz daha derli toplu vaziyette, Türkiye'de nerede, ne yenir? Her yer ayrı bir cevher. Türkiye'nin Gastronomi Haritasını çıkarıyoruz ve yolunu çiziyoruz. Bunlarla ilgili turlar hazırlıyoruz. Fuar sezonu kışın, kışa tanıtım için yetiştireceğiz." dedi.

Türkiye'ye ortalama 500 dolar da 5 bin dolar da harcayan turistin geleceği bir platform olduğunu ifade eden Bağlıkaya, her segmente hizmet verebileceklerini dile getirdi.

Dijital denetleme sistemi hakkında bilgi veren Bağlıkaya, "Seyahat acentalarının web sitelerine girildiğinde TÜRSAB'ın logosu olacak. O logoya tıklandığı zaman acentanın gerçek olup olmadığı bizim sitemize bağlanarak gözükecek. Bunu kopyalama imkanı şu an yok. Çok önemli bir aşamaya geçtik. Vatandaşları mağdur eden bir durum vardı. Bayramdan önce çok şikayetler oldu. Bunun önüne geçtik. Bundan sonra dijital denetleme sistemiyle acentanın yasal olup olmadığıyla ilgili bilgi sahibi olunabilecek." diye konuştu.

"Bu tür tesislerin sayısı az, fakat bu tür tesislerin bir takım fiziki özellikleri var. Yan yana olan tesislerden böyle bir tesis üretmek mümkün değil. Kendine has, kendi koyu olan, dışarıdaki temasa kapalı, bir takım özel yerlerde yapılabilecek bir iş olduğu için daha kısıtlı imkanlara sahip. Ancak sayısı her geçen gün artıyor. Arz-talep dengesinden dolayı fiyatı yüksek. Diğer otellerden istediğiniz kadar bulabilirken, daha mutaassıp, özel bir segmente sahip, hassas hizmet isteyen kitle için tesis sayısı az. Yalnız yurt içi değil, yurt dışından da talep başladı. Bizim Türk kardeşimizin kurduğu bir site var. İnanılmaz artışları var. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye bu tür turist geliyor. Tesis sayısı arttıkça çok ciddi gelir söz konusu. Yakın bir gelecekte böyle bir sıkıntımız olmayacak."

Turizmin topyekûn bir bütün olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak biz bu işin pazarlama ayağındayız. Toplu olarak bir turizm seferberliği başlatmak durumundayız. Taksicisinden havaalanında valiz taşıyan kişisine herkesin bu bilinçte yaklaşması lazım. Turizm çok önemli. Ülkemiz için çok önemli. Cari açığı kapatmak için ilaç olabilecek bir sektör. Havaalanlarında seyahat acentaları transfer yapamıyorlar. Biraz daha dikkatli ve kucaklayıcı davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim petrolümüz de turizm. Biraz daha turizm gözlüğüyle bakarak yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.