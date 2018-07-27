FİNANS

Türkiye'nin gaz depolarına 1,2 milyar dolarlık Çin finansmanı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerinin kapasite artışları için Çin Endüstri ve Ticaret Bankası tarafından 1,2 milyar dolarlık proje kredisi onaylandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde 20'sini depolayabilecek Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerindeki kapasite artışları için, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) arasında dün imzalanan mutabakat zaptı ile 15 yıl vadeli 1,2 milyar dolarlık proje kredisi sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye ve Çin arasındaki toplam 3,6 milyar dolarlık finansman paketinin 3'te 1'i doğalgaz depolama yatırımlarına ayrılacak ve bu çerçevede Silivri ile Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerindeki kapasite artışları için 1,2 milyar dolarlık kredi kullanılacak. Proje kredisi olarak sağlanan destek, ilk 5 yılı ödemesiz olmak üzere 15 yıl vadeli olacak.

Genişletme çalışmaları sonrasında, geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi 1,2 milyar metreküpten orta vadede yaklaşık 5,4 milyar metreküpe yükselecek.

Aynı şekilde, 2,8 milyar metreküp gaz depolanabilen Silivri Tesisi'nin de kapasitesi artırılacak. Böylece 2023'de her iki doğalgaz depolama tesisinin toplam 10 milyar metreküpü bulacak kapasiteyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sinin depolanabilmesi hedefleniyor.

- Tuz Gölü'ne finansman yağıyor

Öte yandan, toplam yatırım hacmi 2,5 milyar dolar olacağı hesaplanan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 550 milyon metreküplük depolama hacmi sağlayan 6 kavernasında gaz dolum işlemleri bu yıl itibarıyla başladı. Geriye kalan 6 kavernanın daha işletmeye alınmasıyla tesisin toplam 12 kavernasında 1,2 milyar metreküp gaz depolanabilecek.

Şu ana kadar yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım yapılan tesisin ilk aşaması için Dünya Bankası tarafından Kasım 2005'te 325 milyon dolar, Temmuz 2014'te 400 milyon dolar kredi sağlandı. Dünya Bankasınca projenin ikinci aşamasında genişletme çalışmaları için kullanılacak 600 milyon dolarlık kredinin onaylanmasının ardından, Tuz Gölü tesisine Dünya Bankası tarafından sağlanan finansman miktarı 1 milyar 325 milyon doları buldu.

Ayrıca, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından da Tuz Gölü Depolama Tesisi için 600 milyon dolarlık finansman paketinin onaylanmasıyla, tesisin alacağı uluslararası finansman miktarı 1,9 milyar doları bulmuştu.

Tuz Gölü'nde hazırlık çalışmaları devam eden ikinci aşamanın 2023'te devreye alınması planlanırken, toplamda 60 kavernada gaz depolanabilmesi hedefleniyor. Tesiste söz konusu genişletme çalışmaları kapsamında, yaklaşık 2 milyar dolar daha yatırım yapılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
BOTAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Silivri Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi

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