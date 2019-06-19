"Türkiye'nin geleceği e-ticaret bazında çok parlak"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - n11.com'un Üst Yöneticisi Jo Won Yong, "Türkiye'nin iyi bir lojistik altyapısı ve iyi bir lojistik networku var. Mobil telefon ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinin e-ticaret bazında çok parlak olduğunu görüyorum." dedi.

Jo, bir seminere katılmak üzere geldiği Samsun'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-ticaret altyapısının güçlü olduğunu söyledi.

Önce e-ticaretin elektronik ürün satışıyla başladığını hatırlatan Jo, şöyle devam etti:

"Son yıllarda şunu gözlemledik. İnsanların hayatına dokunan ürünlerin daha fazla satıldığını görüyoruz. Bugün spor ekipmanları, outdoor ürünleri daha fazla satılıyor. Yakın dönemde market ürünlerinin, özellikle gıda ürünlerinin daha çok satıldığını gözlemliyoruz. Özellikle genç jenerasyon ürünleri alıp taşımak istemiyor. Bunları online sipariş verip kapısına gelmesini daha çok istiyor. Biz de yakın gelecekte bu kategorinin daha fazla gelişeceğini düşünüyoruz."

Türkiye'de de internet ve mobil kullanımının çok yüksek olduğunu vurgulayan Jo, "Türkiye'nin iyi bir lojistik altyapısı ve iyi bir lojistik networku var. Mobil telefon ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinin e-ticaret bazında çok parlak olduğunu görüyorum." diye konuştu.