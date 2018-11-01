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Türkiye’nin genç işadamları Ata’nın huzurunda 

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, değişen yönetim sonrası ilk ziyaretlerini Anıtkabir’e gerçekleştirdi.   10.

Türkiye’nin genç işadamları Ata’nın huzurunda 

İstanbul,1 Kasım (DHA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, değişen yönetim sonrası ilk ziyaretlerini Anıtkabir’e gerçekleştirdi.

  1. Dönem Başkanı Zafer Yıldırım önderliğinde bir araya gelen Yönetim Kurulu ve üyeler ilk ziyaretlerini Anıtkabir’e gerçekleştirerek, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktı.
    Anıtkabir Özel Defterine de imza atan TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, “Cumhuriyetimizin ilanının 95. Yılında, Türkiye Genç İşadamları Derneği Ankara Şubesi 10. Dönem yönetimi ve üyelerimiz ile birlikte, aziz hatıranız huzurunda sizi saygı ve özlemle anıyoruz. Bizlere armağan ettiğiniz bu nadide vatanı ve toprakları korumak en büyük görevimiz. Türkiye Genç İşadamları Derneği olarak ismimizden aldığımız güç ve sizin mirasınız ile Türk gençlerine örnek olacak ve dünya vizyonu ile hareket eden nesiller yetişmesine katkı sağlayacağız” dedi. (Fotoğraflı)
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