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"Türkiye'nin GPS'den çıkarılması ABD'de OSB'nin önemini artırdı"

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türk Amerikan İş Adamları Derneği TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye'nin ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan (GPS) çıkarılmasının, ABD'de kurulması planlanan organize sanayi bölgesi (OSB) projesinin önemini artırdığını vurguladı.

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Türk Amerikan İş Adamları Derneği TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye'nin ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan (GPS) çıkarılmasının, ABD'de kurulması planlanan organize sanayi bölgesi (OSB) projesinin önemini artırdığını vurguladı.
Akat, “Bu gelişmeler hiç de sürpriz olmamalı, her an yenilerine de hazırlıklı olalım çünkü uluslararası sistemde güç gösterisi savaşla değil ekonomik olarak yapılıyor” dedi.
TABA-AmCham’in ABD’de yapmayı planladığı OSB yatırımına ilişkin girişimleri anımsatan Akat, "ABD artık dünyada serbest ticaretten ziyade kendi ülkesinde, kendi insanının, refahı açısından kendi topraklarında üretim yapılmasını ve üretim verilerinin artmasını istiyor. Özellikle de ağır sanayide. 2018’de Türkiye-ABD ticaret tarihinde ilk defa artıya geçti. 2017’de 328 milyon dolara gerileyen dış ticaret açığımız, 2018’de Kasım rakamları ile 154 milyon dolar dış ticaret fazlasına dönüyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak ABD kongresine sunduğu mektubunda şöyle demişti: "Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye'deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir. Buna ilave olarak Türkiye, gelişmiş ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir."
ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından Türkiye’yi çıkarmasından otomotiv yedek parçası sektörüne yüzde 4.5’lik bir vergi artışına mal olacağını belirten TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, “Demir-çelik sektörü için geçtiğimiz sene yüzde 25 ilave gümrük vergisi konulmuştu. Yüzde 3.7’lik bir artış daha söz konusu olacak. Kuyumculuk sektöründe yüzde 2.0, taklit mücevherci eşyası yüzde 4.0, plastik sektörü 6.5, kauçuk sektörü yüzde 3.9 etkilenecek bu gelişmeden" dedi ve Türk tekstil ve hazır konfeksiyon ve tarım ürünleri sektörlerinin GTS sistemi kapsamında olmamasından dolayı herhangi ekstra bir vergi artışına maruz kalmayacak olmayacağını açıkladı. (Fotoğraflı)

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