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"Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "Egeli ihracatçılar olarak beklentimiz, seçim döneminin ardından önceliğin tekrar ekonomiye verilmesi olacaktır"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin, seçimi demokrasi şöleni şeklinde geride bıraktığını, bundan sonraki önceliğin ekonomi olması gerektiğini belirtti.

Eskinazi, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni sistemin ve seçim sonuçlarının Türkiye ve tüm dış ticaret camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Egeli ihracatçılar olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve TBMM'de çoğunluk sandalye sayısına ulaşan Cumhur İttifakı'nı tebrik eden Eskinazi, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak görev yapan ve İzmir milletvekili seçilen Binali Yıldırım'a da ülke ve bölge için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Eskinazi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı için yarışan diğer siyasetçilerimize, Millet İttifakı'nda yer alan partilerimize ve ittifak dışındaki partilerimize de demokrasi içindeki mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Son yıllarda yaşadığı yoğun seçim ve referandum sürecine rağmen yüzde 87,5'lik oranla sandıklara giden Türk halkı her türlü takdiri hak ediyor.

Türkiye, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme oranı yakaladı. Yeni dönemde Egeli ihracatçılar olarak beklentimiz, seçim döneminin ardından önceliğin tekrar ekonomiye verilmesi olacaktır. Yeni sistemin vadettiği gibi bürokrasiyi ortadan kaldırarak ekonomik reformların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi en büyük ümidimizdir."

Eskinazi, yeni kabinede Ege Bölgesi'nden temsilciler görmek istediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
EİB Jak Eskinazi seçimler

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