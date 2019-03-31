"Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Sandığa gidip oyunu kullanan, ülkenin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı münferit olaylar dışında ülke genelinde seçimler kayda değer bir huzur ortamı içinde ve yüksek katılımla gerçekleşti. Bu da milletimizin demokrasiye sahip çıktığını ve yönetimde güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor.

Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, böylece ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor.