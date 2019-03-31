FİNANS

"Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 31.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - “Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Sandığa gidip oyunu kullanan, ülkenin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı münferit olaylar dışında ülke genelinde seçimler kayda değer bir huzur ortamı içinde ve yüksek katılımla gerçekleşti. Bu da milletimizin demokrasiye sahip çıktığını ve yönetimde güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor.

Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, böylece ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor.

Ekonomi yönetimi, seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında hızla harekete geçilmesini bekliyoruz. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararını saygı duyup, 82 milyon el ele, gönül gönüle verip, aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır.

Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız.”

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruzTürkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz
Çin’in “Yutu-2” uzay aracı görevini sürdürüyorÇin’in “Yutu-2” uzay aracı görevini sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TOBB

En Çok Okunan Haberler

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İş dünyasının ünlü isimleri oyunu kullandı

İş dünyasının ünlü isimleri oyunu kullandı

TÜSİAD'dan yerel seçim açıklaması

TÜSİAD'dan yerel seçim açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz

Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz

Çin’in “Yutu-2” uzay aracı görevini sürdürüyor

Çin’in “Yutu-2” uzay aracı görevini sürdürüyor

Tarihe geçecek uçuşun business biletleri tükendi, ekonomi biletleri de bitmek üzere

Tarihe geçecek uçuşun business biletleri tükendi, ekonomi biletleri de bitmek üzere

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçti

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçti

İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu

KONUTDER Altan Elmas’la yola devam edecek

KONUTDER Altan Elmas’la yola devam edecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.