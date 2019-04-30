Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Fransa

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den su ürünleri avlanma sezonunda 18 ülkeye 4 milyon 984 bin 364 dolarlık hamsi ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 dönemini kapsayan av sezonunda 18 ülkeye bin 172 ton hamsi satıldı.

Fransa bu dönemde en fazla hamsinin ihraç edildiği ülke oldu. Bu ülkeye 1 milyon 519 bin 367 dolar karşılığında 285 ton hamsi gönderildi. Fransa'ya hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 11, tutar bakımından yüzde 4 artış gösterdi.

Fransa'yı, 232 ton karşılığı 1 milyon 384 bin 102 dolar tutarla Belçika ve 266 ton hamsi karşılığı 684 bin 39 dolar tutarında ihracatla Almanya izledi.

Doğu Karadeniz'den de söz konusu dönemde Almanya, ABD ve KKTC'ye 196 ton hamsi satılarak 499 bin 698 dolar gelir elde edildi.

- "Hamsi bu yıl azaldı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri arasında hamsinin önemli yeri bulunduğunu söyledi.