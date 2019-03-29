Türkiye’nin harekatlarda kullandığı ürünlere talep arttı

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Türkiye savunma ürünleriyle dikkat çekiyor ve ürünlerimiz yakından takip ediliyor. Özellikle harekat alanında kullanılan ve netice alınan ürünlere olan talebin arttığını söyleyebilirim.” dedi. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş’in ev sahipliğinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Demir, savunma sanayisinin Türkiye’nin son yıllarda gündeminde olduğunu ve çeşitli alanlardaki başarılarıyla takdir topladığını belirterek, sürdürülebilir savunma sanayisinin olmazsa olmasının teknolojik ilerleme ve gelişmeleri hayata geçirmenin yanı sıra ihracatın artırılması olduğunu söyledi. Demir, bu sabah Malezya’dan döndüğünü ifade ederek, “Malezya’daki fuardan geliyoruz. Bu fuar sırasında 10’u aşkın mutabakat zaptı, anlaşma ve iyi niyet mektupları imzalandı. Bu çok önemli bir gelişme. Bir fuarda oluşan varlığımız önemli ve bu fuara da en gözde katılımı Türkiye yapmıştı. Bu katılım Malezya’daki devlet görevlileri tarafından takdirle izlendi. Bu takdir bir anlamda bu anlaşmaların imzalanmasını gerektiren faktör oldu.” diye konuştu.

Savunma sanayi ihracatının sırf ticari bir konu olmadığını aktaran Demir, şunları kaydetti: “Savunma sanayi ürününün alım, satımı her zaman politik ajanda ile ilişkilendirildiğini görüyoruz. Hem ülkemizin yumuşak güç olarak çeşitli ülkelerle ilişkileri, dost ve kardeş olan ülkelere yakınlığımız ve özellikle savunma sanayi ürünlerinde elde edilen başarılar ihracatın önünü açacaktır. Bu artış rakamları sevindirici. Bu rakamlar gerçekte bizim önümüze hedef olarak koyduğumuz rakamların çok altında. Bir kırılma noktası olacak, eşiğin atlanmasından sonra rakamların hızla artmasını bekliyoruz.” diye konuştu. Demir, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında ilk 5 ihracatçıdan olmadığını, ancak ürünleriyle dikkati çektiğini ve ürünlerinin yakından takip edildiğini aktararak, “Özellikle harekat alanında kullanılan ve netice alınan ürünlere olan talep arttığını söyleyebilirim.” dedi. Bu işi başarmak üzere yorulmadan bıkmadan bunu takip edeceklerini belirten Demir, söz konusu eşiğin aşılacağını dile getirdi.

Yabancı şirketlerin yüksek donanımlı mühendisleri kendilerine çektiklerine yönelik iddialara ilişkin soruya Demir, savunma sanayisinde insan kaynaklarının önemli olduğunu belirterek, “Bu konu çok abartılan bir konu. Savunma sanayi sektörümüzde en az 25 bin mühendis sayımız bulunuyor, 3 yılda 500 kişinin ayrılması dünya ortalamasına bakıldığında çok da abartılacak rakamlar değil. Ancak bu bizim bu konuyla ilgili aksiyon almamız noktasında hiçbir düşüncemiz yok, anlamı çıkmasın.” diye konuştu. Sektörde alımların hızla devam ettiğini aktaran Demir, hem onların hızla yetiştirilmesi amacıyla şirketlerin içinde çeşitli eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü, hem de bu akademik faaliyetlerin koordine edileceği bir konseptin hayata geçirildiğini kaydetti. SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ise savunma ve havacılık sektörü olarak, önemli projeleri tek tek tamamladıklarını ve yeni milli projelere başladıklarını belirterek, Türkiye’ye katkı sağlamaya, ihracatta geçmişte olduğu gibi bugün de yüz akı olmaya ettiklerini kaydetti.

Aliş, rekabetin çok yüksek olduğu ve geleceğin teknolojilerinin bugünden üretildiği savunma sanayisinde hızla gelişen teknolojilere adapte olabilmenin, bölgesel ve genel gelişmelere göre uygun çözümler üretebilmenin önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında artık 4 firmamızla yer alıyoruz. Sektörel olarak ihracatta yakaladığımız aralıksız büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Türk ürünleri özellikle son birkaç yıl içinde giderek artan bir oranda dünya çapında tercih ediliyor. Bu yoruma ulaşmamızın en önemli kaynağı ise elbette açıklanan ihracat verileri. Kurulduğumuz 2011 yılından beri istikrarlı bir şekilde ihracatımızı arttırmayı başardık. Sektörümüz her alanda ilgi görüyor, her alanda büyüyor. Türkiye’nin gerçekleştirdiği bütün ihraç ürünlerinin kg başına ortalama fiyatlarını belirtmektedir. 2016 yılında kg başına 1,26 dolar olan ihracatımız, 2018 yılına geldiğimizde 1,32 dolara çıkıyor. 2016 yılında kg başına 27,74 dolar olan ihracatımız, 2017 yılında 39,71 dolara, 2018 yılında ise 46,59 dolara erişiyor. Türkiye ortalamasının 40-50 katı. Bu sayılar birliğimizin değer ürettiğini ve bu değerin dünya tarafından kabul gördüğünü ortaya koymaktadır. Savunma ve havacılık sanayisine yapılan yatırımın ekonomimize geri dönüşü, diğer sektörlere oranla 40 kat olmaktadır. Bu yüzden bu alanda yatırımlara hız kesmeden devam edilmesi ekonomimizin gelişmesi açısından çok kıymetlidir.”