Türkiye'nin hayvan varlığı 70 milyona yaklaştı

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa verdiği desteklerle ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 68 milyonu aştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkede haziran ayı sonu itibarıyla yaklaşık 18 milyon 251 bin büyükbaş, 49 milyon 816 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Küçükbaş hayvanlardan 38 milyon 448 bini koyun, 11 milyon 368 bini keçilerden oluşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştiricilere sağladığı desteklerin de etkisiyle hayvan varlığı sayısındaki artış istatistiklere de yansıdı.

Türkiye'de 2015 yılında küçükbaş hayvan sayısı yaklaşık 44 milyon 673 bin, büyükbaş hayvan sayısı da 14 milyon 731 bin olmak üzere toplam 59,4 milyon seviyesindeydi. Son 5 yılda hayvan varlığı yaklaşık 9 milyon baş arttı. Toplam hayvan varlığı 68 milyon başı geçti.

Özellikle küçükbaş hayvan sayısının 50 milyona dayanması, bu sektörde uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi yönündeki beklentileri güçlendirdi.