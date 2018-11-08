"Türkiye'nin her tarafına kayın mantarı pazarlayacağız"

ARTVİN (AA) - Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, kentin kısa sürede mantar üretim merkezi haline geleceğini belirterek, "2 yıl içinde Türkiye'nin her tarafına kayın mantarı pazarlayan il olacağız." dedi.

Kocatepe, Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Fuat Beyaz ile birlikte merkeze bağlı Oruçlu köyündeki bir kayın mantarı üretim serasını gezdi.

Mehmet Kocatepe, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in mantar üretiminin 2012 yılında 1-2 serayla başladığını, bugün ise kentte 27 modern tesis bulunduğunu söyledi.

Aile işletmeleriyle birlikte mantar üreticilerinin sayısının 200'ü aştığını dile getiren Kocatepe, "Artvin'imiz kısa sürede mantar üretim merkezi haline gelecek. Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği ile iş birliği içinde şehre yeni bir ekonomik değer kazandırmanın çabasındayız. 2 yıl içinde Türkiye'nin her tarafına kayın mantarı pazarlayan il olacağız." diye konuştu.

Ali Fuat Beyaz da kayın mantarı yetiştiriciliğinin orman ürünlerinin odun dışı gelir getirici türleri kapsamında üreticiye gelir kapısı olduğunu belirtti. Beyaz, "Bu işe başladığımızda 'Köksüz ağaçtan ürün olur mu?' diye eleştiriler aldık. İnandık ve başardık. Kayın mantarı kütüğün üzerinde hava, suyla yetişen, hiçbir katkı maddesi olmayan tamamen doğal bir mantar." dedi.