"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 Araştırması"nda listeye girme başarısı gösteren Gaziantepli 33 firmayı kutladı.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, İSO tarafından gerçekleştirilen araştırmada 2016 yılına göre Gaziantep’in listedeki firma sayısının 32’den 33’e çıktığını belirterek, Türkiye’nin lokomotif kentlerinden Gaziantep’in iller bazında 4. sırada yer aldığını bildirdi.

Listeye girme başarısı gösteren firmaları tebrik eden Ünverdi, ikinci 500’de yer alan firmaların üretimden yapılan satış oranlarına bakıldığında sonuçların sevindirici olduğunu ifade etti. Ünverdi, şunları kaydetti:

"2017 zor bir yıl olmasına rağmen Gaziantepli sanayicilerimiz gece gündüz demeden çalışarak ülke sanayisinin en önemli lokomotif kentlerinden birisi olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tüm güçlüklere rağmen 2017 yılında firmalarımız iyi bir performans sergiledi. Karlılıkta ve diğer göstergelerde önemli bir artışın olduğu açıkça görülüyor. Bu süreçte teşvik ve desteklerin büyümeye önemli katkılarının olduğunu da görüyoruz. Özellikle Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan destekler şirketlerimizin finansmana ulaşımına önemli katkılarda bulundu. Ancak 2017 yılında finansman giderleri, verilen desteklerle önceki yıllara göre azalmış olsa da faiz ve kurdaki belirsizliklerin firmalarımız üzerinde etkili olduğu da bir gerçek. Büyümenin ve ihracatımızın artarak devam ettiği bir süreçte faiz ve kurdaki dengeyi yakaladığımızda, yeni bir sıçrama yakalayacağımızı düşünüyorum. Ülke olarak son 5 yılda çok büyük badireler atlattık. Buna rağmen ekonomimiz iyi bir imtihan verdi. Büyüme rakamlarımız ve ihracatımız artarak devam ediyor. Bunun başkahramanı sanayicilerimiz, konjonktür ne olursa olsun azimle yedi gün yirmi dört saat üretmeyi sürdürüyor ki 2 yılın ardından işsizlik rakamlarının nisan ayı itibarıyla 9,6 ile tek haneli rakamlara gerilemesi de bu azmi ve mücadeleyi gösteriyor. Ancak bunu sürdürülebilir kılmak için dünyada yaşanan dönüşümü de yakından takip etmemiz ve gelişen teknolojilere ayak uydurabilmemiz gerekiyor."