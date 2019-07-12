FİNANS

"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 08:22 | Son Güncelleme

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: - "Büyük özveriler içerisinde çalışmalarını yürüterek üretimden istihdama kadar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Gaziantepli sanayicilerimizi yürekten kutluyorum"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 yılı araştırmasında Gaziantep'ten yer alan 33 firmayı kutladı.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, İSO tarafından açıklanan araştırmada Gaziantepli firmaların ağırlıklı yer almasının moral verici olduğunu belirtti.

İlk 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında 57 Gaziantepli firmanın yer alması özverili ve yüksek performanslı çalışmaların sonucu olduğunu ifade eden Kileci, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 Araştırma sonuçlarında 24 firmamız ilk 500'e girenken bugün açıklanan ikinci 500 firma arasına Gaziantep'ten 33 firma girmiş ve sanayicilerimiz adına önemli bir gurur tablosu oluşturulmuştur. Büyük özveriler içerisinde çalışmalarını yürüterek üretimden istihdama kadar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Gaziantepli sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor, bu sürecin daha hızlı ve kolay atlatılabilmesi için güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmamız, her zamankinden daha fazla çalışmamız, sorunlarımıza acil çözümler üreterek rotamızı en fazla üreten, istihdam sağlayan ve ihracat gerçekleştirenlerle aynı yöne çevirmemiz gerekmektedir."

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"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)

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