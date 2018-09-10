Türkiye'nin ikinci çeyrekteki büyümesi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyümesinin Türkiye'nin potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.

Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini, buna rağmen elde edilen büyüme rakamının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Özgener, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 5,2'lik büyüme oranı ülkemizin potansiyelini ortaya koyuyor. 2018 yılı ilk iki çeyrekteki büyüme rakamlarının yılın geri kalanında da devam etmesini temenni ediyoruz. Türkiye ekonomisinin dinamizmi sayesinde bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bizler birlik ve beraberlik altında İzmir iş dünyası olarak daha fazla üretmeye, ihraç etmeye ve en önemlisi daha kaliteli ve daha teknolojik ürünleri en hızlı şekilde üretmek ve ihraç etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik süreç ve döviz kurlarındaki hareketliliğin artan sanayi üretimi ve ihracat yoluyla yumuşatıldığını söyledi.