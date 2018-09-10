Türkiye'nin ikinci çeyrekteki büyümesi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyümesinin Türkiye'nin potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.
Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini, buna rağmen elde edilen büyüme rakamının memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Özgener, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yüzde 5,2'lik büyüme oranı ülkemizin potansiyelini ortaya koyuyor. 2018 yılı ilk iki çeyrekteki büyüme rakamlarının yılın geri kalanında da devam etmesini temenni ediyoruz. Türkiye ekonomisinin dinamizmi sayesinde bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bizler birlik ve beraberlik altında İzmir iş dünyası olarak daha fazla üretmeye, ihraç etmeye ve en önemlisi daha kaliteli ve daha teknolojik ürünleri en hızlı şekilde üretmek ve ihraç etmek için çalışmaya devam edeceğiz."
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik süreç ve döviz kurlarındaki hareketliliğin artan sanayi üretimi ve ihracat yoluyla yumuşatıldığını söyledi.
Yaşanan sıkıntıların en kısa zamanda aşılmasını temenni ettiklerini belirten Kestelli, şunları kaydetti:
"Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ilk iki çeyreğinde de bu ivmeyi sürdürdü. İlk çeyrekteki yüzde 7,3’lük büyüme oranından sonra yüzde 5,2 olarak açıklanan ikinci çeyrek büyümesi de son derece olumlu. İlk çeyrekte yüzde 8,8 büyüyen sanayi sektörü, ikinci çeyrekte de yüzde 4,3’lük bir büyüme sergiledi. Mal ve hizmet ihracatımız ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5, ithalatımız ise yüzde 0,3 arttı. Burada da ihracat artarken ithalatın düşüyor olması son derece olumlu bir veri."
- "Büyümeye yatırımcıya güven veriyor"
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise büyümenin mevcut konjonktürde sevindirici olduğunu bildirdi.
Büyüme rakamlarının iş dünyasının beklentileri doğrultusunda çıktığını, temennilerinin Türk ekonomisinin bundan sonraki çeyreklerde de bu performansını koruması olduğunu vurgulayan Eskinazi, açıklamada şöyle devam etti:
"Türk ekonomisi kritik dönemden geçiyor. Böylesi süreçte Türk ekonomisinin yüzde 5,2’lik büyümesi yabancı yatırımcıya yatırım için güven vermesi bakımından kayda değer. Bu büyüme çizgisinin 2018 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde de devamını diliyoruz. Türk ihracatçısı büyüme rakamlarına katkı sağlamak için ihracatını yılın kalan bölümünde arttırmaya devam edecek."
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