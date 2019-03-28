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"Türkiye'nin ikinci ihracat pazarıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından 2017'nin başlangıcında hazırlanan 20 milyar dolarlık ticaret hedefini yakaladık. Türkiye'nin ikinci ihracat pazarıyız. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında gelişen bir ticari ilişki var. Bu, iki taraf için de çok önemli bir değer ifade ediyor" - "Savunma sanayisi ve uzay teknolojilerinde Türkiye ve İngiltere'nin uzun zamandır ilişkileri var. Üçüncü ülkelere yaptığımız ortak yatırımlar çok önemli. Türk ve İngiliz şirketleri Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde beraber çalışabilir"

ABDULKADİR GÜNYOL/İSMAİL ÖZDEMİR - İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Türkiye'nin ikinci ihracat pazarı olduklarını belirterek, "Türkiye ve Birleşik Krallık arasında gelişen bir ticari ilişki var. Bu, iki taraf için de çok önemli bir değer ifade ediyor." dedi.

Lord Janvrin, beraberinde İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ile İngiltere'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle, Türkiye ve İngiltere arasında iş birliği ve ticaretin geliştirilmesi için Bursa'da temaslarda bulundu.

Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezinde (BUTEKOM), Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi'ni ziyaret eden heyet ve Bursalı iş adamları arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla karşılıklı sunumlar yapıldı.

Ticaret Elçisi Janvrin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinin ikili ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesi için Türkiye'yi çok defa ziyaret ettiğini ve yetkililerle görüştüğünü dile getiren Janvrin, "Ben 5 yıl önce Başbakan tarafından Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmek ve desteklemek için seçildim. Bu benim Türkiye'ye 11. ziyaretim. Bu ziyaretler bana hem Türkiye'deki hem de Birleşik Krallık'taki kilit konumda bulunan iş insanları ve iş alanlarını tanıma imkanı verdi." diye konuştu.

Janvrin, Türkiye ve İngiltere arasında savunma sanayisi alanındaki ticaretin geliştirilmesini de önemsediklerini, delegasyonun bu konuda görüşmeler yaptığını ifade etti.

Savunma sanayisi ve uzay teknolojisi alanında Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini anlatan Janvrin, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi ve uzay teknolojilerinde Türkiye ve İngiltere'nin uzun zamandır ilişkileri var. Bugün buraya benimle gelen delegasyonla birçok alandaki fırsatları aramak ve yüksek teknoloji ile mühendislik konularında ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Üçüncü ülkelere yaptığımız ortak yatırımlar çok önemli. Türk ve İngiliz şirketleri beraberce Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde beraber çalışabilir. Sizin inşaat ve altyapı şirketleriniz bizim de tasarım, danışmanlık şirketlerimiz ortaklaşa iş yapabilir."

- "Yatırımlarımıza ve ilişkileri geliştirmeye devam etmeliyiz"

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin çok olumlu seyrettiğini vurgulayan Lord Janvrin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından 2017'nin başlangıcında hazırlanan 20 milyar dolarlık ticaret hedefini yakaladık. Türkiye'nin ikinci ihracat pazarıyız. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında gelişen bir ticari ilişki var. Bu, iki taraf için de çok önemli bir değer ifade ediyor." dedi.

Döviz kurunda gerçekleşen dalgalanmaların her zaman olabileceğini belirten Lord Janvrin, "Türk lirası veya poundun durumu ne olursa olsun yaşamaya devam edeceğiz. İş ilişkileri uzun solukludur. Karşımıza çıkan zorluklar ne olursa olsun biz yatırımlarımıza ve ilişkileri geliştirmeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık ticaret türkiye

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