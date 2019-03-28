"Türkiye'nin ikinci ihracat pazarıyız"

ABDULKADİR GÜNYOL/İSMAİL ÖZDEMİR - İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Türkiye'nin ikinci ihracat pazarı olduklarını belirterek, "Türkiye ve Birleşik Krallık arasında gelişen bir ticari ilişki var. Bu, iki taraf için de çok önemli bir değer ifade ediyor." dedi.

Lord Janvrin, beraberinde İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ile İngiltere'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle, Türkiye ve İngiltere arasında iş birliği ve ticaretin geliştirilmesi için Bursa'da temaslarda bulundu.

Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezinde (BUTEKOM), Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi'ni ziyaret eden heyet ve Bursalı iş adamları arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla karşılıklı sunumlar yapıldı.

Ticaret Elçisi Janvrin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinin ikili ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesi için Türkiye'yi çok defa ziyaret ettiğini ve yetkililerle görüştüğünü dile getiren Janvrin, "Ben 5 yıl önce Başbakan tarafından Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmek ve desteklemek için seçildim. Bu benim Türkiye'ye 11. ziyaretim. Bu ziyaretler bana hem Türkiye'deki hem de Birleşik Krallık'taki kilit konumda bulunan iş insanları ve iş alanlarını tanıma imkanı verdi." diye konuştu.