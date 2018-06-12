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"Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması" araştırması

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

TİM tarafından düzenlenen araştırmaya göre Gaziantep'ten listeye 68 firma girdi - GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Azimle çalışan, katma değer katan, ihraç eden, adımızı dünyaya duyuran, ekonominin bel kemiği firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" - GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: -"2018 yılı sonu için hedefimiz en fazla ihracat yapan ilk beş kentten biri olmak, bu hedefe de el birliği ile ulaşacağımıza inanıyorum"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması arasında Gaziantep’ten 68 firmanın yer aldığını ve Gaziantep’in bu sonuçla en fazla ihracatçıya sahip üçüncü il olma başarısını gösterdiğini bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması" araştırması sonuçlarına göre, Gaziantep’ten 2017 yılında listeye 68 firmanın girdiğini, İstanbul ve İzmir’in ardından Gaziantep’in en fazla ihracatçıya sahip kent olma başarısını gösterdiğini vurguladı.

Uluslararası gerilimler ve jeopolitik riskler nedeniyle 2017 yılının kolay geçmediğini belirten Ünverdi, ilk 1000 firma arasına girme başarısını gösteren şirketleri kutladı.

Türkiye'nin ihracatının artarak devam ettiğine ve Gaziantep'in 2018 yılının ilk 5 aylık dönemde iyi bir performans sergilediğine işaret eden Ünverdi, ocak-mayıs döneminde Gaziantep’ten yapılan ihracatın 2 milyar 855 milyon 302 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Ünverdi, Gaziantep’in geçen yıl 6 milyar 552 milyon 855 bin dolarlık ihracatla, en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İhracatçılarımız küresel sorunların ülke ekonomilerini de etkilediği bir dönemde her türlü güçlüğe rağmen azimle çalışmaya devam etti. Mevcut pazarlarla yetinmeyen firmalarımız alternatif pazarlar bulmak için çalışmayı sürdürüyor. Dünya koşulları biraz daha iyi olsa inanıyorum ki çok daha fazla firmamız listede yer bulacaktı. Buradan azimle çalışan, katma değer katan, ihraç eden, adımızı dünyaya duyuran, ekonominin bel kemiği firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki küresel ticaretin canlandığı ve bölgemizde suların durulduğu bir dünyada, Gaziantep ihracatta çok daha yukarıları zorlayacaktır. Hedefimiz tabii ki ilk 1000’de daha fazla firmamızın yer alması. Bunun için de şartlar ne olursa olsun çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz."

- GTO başkanının açıklaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da listeye giren Gaziantepli firmaları kutladı.

Gaziantep'ten gelecek yıllarda daha çok firmanın bu listeye gireceğine inandığını dile getiren Yıldırım, "Gazi şehrimiz, 2017 yılını toplam 6,5 milyar dolar ihracatla kapatırken bu yılın ilk beş ayında 2 milyar 855 milyon 301 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. şehri olmaya devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan, emeği geçen herkesi kutluyorum. 2018 yılı sonu için hedefimiz en fazla ihracat yapan ilk beş kentten biri olmak, bu hedefe de el birliği ile ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “İlk 1000 İhracatçı Firma - 2017” araştırmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 79 firmanın bulunduğunu, bu firmaların 68’inin de Gaziantep menşeli olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep GSO GTO ihracatçı firmalar TİM

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