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Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih', sondaj faaliyetlerine katılmak için Akdeniz'e doğru yol aldı.

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih', sondaj faaliyetlerine katılmak için Akdeniz'e doğru yol aldı.
Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan 6 ay önce yola çıkan Güney Kore yapımı 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 grostonluk, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip 'Deepsea Metro-2' isimli sondaj gemisi, 6 ay önce İzmir Körfezi'ne ulaştı. 6 ay süren hazırlıkların ardından geminin ismi 'Fatih' olarak değiştirildikten sonra dün törenle Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Beldeport Limanı'ndaki hazırlıklarının ardından Akdeniz'e gitmek üzere uğurlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı gemi saat 12.45'te Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
'Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi' unvanına sahip 'Fatih' isimli gemi saat 14.30'da Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 14.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen sondaj gemisi 'Fatih' Ege Denizi'ne doğru seyrine devam etti. 'Fatih'in Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için Antalya'ya gittiği öğrenildi. Boğaz'dan geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiTürkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiTürkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiTürkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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