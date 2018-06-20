Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar santrali ihalesi ekimde

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de inşa edilecek dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi santrali ihalesinin ekim ayında yapılacağını belirterek, "Bu projenin kesin ihale tarihini yarın açıklıyoruz. Ekim gibi ihalesi yapılacak, 4 aylık bir hazırlık süreci veriyoruz." dedi.

Albayrak, Tuzla İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 24 Haziran seçimlerinin kritik bir viraj olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerinin, oy vermenin de ötesinde bir süreç olduğunu ifade eden Albayrak, AK Parti iktidarlarında Türkiye ekonomisinin dört kattan fazla büyüdüğünü ve Türkiye'nin bölgesindeki en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini anlattı.

Albayrak, Türkiye'nin özellikle son 5 yıldır, içeride ve dışarıdaki terör örgütleri ile onlara destek veren küresel güçler tarafından organize edilen operasyonlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin rekor büyümesine rağmen, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının seçim öncesinde not düşürdüğüne işaret eden Albayrak, "Tüm bu saldırılarda ve girişimlerde yer alanlar, hiçbir ortak zemini olmamasına rağmen, tek bir noktada buluşuyor. O da Türkiye'yi yıkmak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yıkmak, itibarsızlaştırmak." diye konuştu.