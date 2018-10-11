FİNANS

Türkiye'nin ilk e-teminat mektubu işlemi Vakıfbank'tan

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

Vakıfbank, Türkiye'nin ilk e-teminat mektubu işlemine imza attı

İSTANBUL (AA) - Vakıfbank, Türkiye'nin ilk e-teminat mektubu işlemine imza attı.

Vakıfbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesinde bir ilke imza atarak, teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasını sağlayan uygulamayı hayata geçirerek, Türkiye'nin ilk e-teminat mektubunu düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren, Türk bankacılık sektörü açısından dijitalleşmede önemli bir kilometre taşına imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teminat mektuplarının elektronik ortama taşınmasıyla en temel bankacılık ürünlerinden birisi daha dijitalleşmiş oldu. Güçlü Türkiye'nin lider bankası olma vizyonumuz doğrultusunda tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. İlk elektronik teminat mektubu düzenleyen banka olarak sektörümüz açısından dijitalleşmede önemli bir kilometre taşına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Çağdaş bankacılık anlayışımızı yansıtan bu uygulamayla hem müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor hem de milli ekonomimize katkı sunuyoruz. Bu uygulama ile işlemler daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilip, birçok riskin sıfırlaması sağlanacaktır. Uygulamanın yakın zamanda yaygınlaşmasıyla ekonomimize olan katkısı daha net bir şekilde görülecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Elektronik Teminat Mektubu Platformu Vakıfbank Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren

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