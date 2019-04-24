FİNANS

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II (1)

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı - Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç: - "Elektrik motoru ve gelişmiş pillerle donatılan Akrep II, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olarak IDEF'19'da sergilenecek" - "Geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunan Akrep II, tüm dünyada orduların zorlu isterlerini karşılayabilecek yeterlilikte bir elektrik motora sahip"

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirmek ve yeni nesil zırhlı araçlarını tanıtmak için basın toplantısı düzenledi.

Görgüç, kara sistemleri alanında sektöre öncülük eden ve birçok ilki kazandıran Otokar'ın, savunma sanayisindeki iddiasını yeni nesil zırhlı Akrep II ile farklı bir boyuta taşıdığını söyledi.

Serdar Görgüç, "İlk versiyonu Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan Akrep II, bize elektrikli araç teknolojisinin askeri araçlara uygulanmasına yönelik bilgi ve tecrübe kazandırırken Türkiye’nin askeri tip elektrikli, hibrit ve otonom araçlar konusunda ilk adımları olacak." dedi.

Akrep II'nin 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF'19 ) ilk kez sergileneceğini, fuarda aracı özel bir konfigürasyonla sunmak için çalışmaların aylardır devam ettiğini dile getiren Görgüç, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerden bahsederken elbette alternatif yakıtlar da gündemimizdeydi. Akrep II’yi alternatif güç gruplarına da uygun olarak tasarladık. Elektrik motoru ve gelişmiş pillerle donatılan Akrep II, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olarak IDEF 2019’da sergilenecek.

Geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunan Akrep II, tüm dünyada orduların zorlu isterlerini karşılayabilecek yeterlilikte bir elektrik motora sahip. Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep II, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunuyor.”

Görgüç, bu gelişmenin, geleceğin hibrit ve otonom zırhlıları için ilk adım niteliği taşıdığına işaret ederek, "Hedefimiz, Akrep II'nin Türkiye'nin teknoloji ihracatında öncü ürünlerden biri olmasıdır." diye konuştu.

(Sürecek)

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...
İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda gelecek sezonun modelleriİzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda gelecek sezonun modelleri
Domateste 'tuta' tehdidiDomateste 'tuta' tehdidi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akrep II Otokar - Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç: Savunma Sanayisi zırhlı araç

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

TMSF milyarlık şirketi satışa çıkardı

TMSF milyarlık şirketi satışa çıkardı

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otokar Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracını üretti

Otokar Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracını üretti

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda gelecek sezonun modelleri

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda gelecek sezonun modelleri

Domateste 'tuta' tehdidi

Domateste 'tuta' tehdidi

Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

Rekortmen uçak Onur Air filosunda 

Rekortmen uçak Onur Air filosunda 

KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.