FİNANS

Türkiye'nin ilk hava füzeleri atışa hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş: - "Göktuğ Projesi ile ilgili son viraja girdik. IDEF'ten birkaç ay sonra atışlı testlerimiz yapılacak. 2020 sonunda projenin artık tamamlanmasını hedefliyoruz" - "Bu yılın ilk yarısında atış testlerinin tamamlanarak SOM-B2 füzesinin de envantere girmesini öngörüyoruz" - "Bu yıl fuarda sert, korunaklı yer altı hedeflerine karşı güdüm kitleriyle kullanılacak mühimmatlar SARB-83 ve SERT-82'nin tanıtımını yapacağız"

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin ilk hava füzelerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen Göktuğ Projesi'nde kritik bir eşiğe gelindi.

Türk savunma sanayisinde füze, roket ve mühimmat alanlarında Ar-Ge yeteneği ile ürüne dönüşen başarılı sistem ve alt sistemler geliştiren TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), sektörün gelişimi ve yurt dışına bağımlılığının azaltması amacıyla projeler yürütüyor.

Katma değeri yüksek çalışmalara imza atan enstitü, geliştirdiği ürünlerle ülkenin yurt dışına bağımlılığının asgari seviyeye indirilmesi yönünde kilit rol oynuyor.

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, AA muhabirine, yürüttükleri projelerde gelinen aşamalar ve 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergileyecekleri yeni ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Okumuş, TÜBİTAK SAGE'nin iç, dış ve yatırım projeleri olarak, bütçe büyüklüğü 3,6 milyar lirayı bulan yaklaşık 50 proje yürüttüğünü söyledi.

Hava-hava füzelerinin kullanılmasıyla hava savaşının kurallarının yeniden yazıldığına işaret eden Okumuş, "İyi bir hava-hava füzeniz varsa savaşa 1-0 önde başlıyorsunuz. Biz de bunun bilinciyle hava-hava füzelerimizi en yüksek teknolojiye sahip olarak geliştiriyoruz." dedi.

Bu nedenle Türkiye'nin ilk hava füzelerinin geliştirildiği Göktuğ Projesi'nin en fazla önemsedikleri projelerden biri olduğunu vurgulayan Okumuş, şöyle konuştu:

"Geçen IDEF'te tanıtımını yaptık. Aktif radar güdümlü ve uzun menzilde etkin görüş ötesi füzemiz ve görüntülemeli kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip görüş içi füzemizin balistik atış testleri başarıyla gerçekleştirildi, yer denemeleri aşamasının sonuna gelindi. Eş zamanlı olarak uçuşlu testleri de devam ediyor. Göktuğ Projesi ile ilgili son viraja girdik. IDEF'ten birkaç ay sonra atışlı testlerimiz yapılacak. 2020 sonunda projenin artık tamamlanmasını hedefliyoruz. 2020 yılında uçaktan atışlı testlerimizle atışlı testler de tamamlanmış olacak. Sonrasında da seri üretim tarafıyla ilgili gelişmeleri bekleyeceğiz. 2021 yılı içinde ürünün silahlı kuvvetler envanterine girmesini hedefliyoruz."

- Sert beton hedefler için SOM-B2 geliyor

Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE tarafından son dönemlerde geliştirilen en önemli mühimmatlardan birinin de Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) olduğunu bildirdi. Kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden birisi olan SOM ailesi ile Türk Hava Kuvvetlerine 250 kilometreden yüksek hassasiyetle hedefleri imha yeteneği kazandırıldığına dikkati çeken Okumuş, şu bilgileri verdi:

"Ana sözleşme kapsamında SOM-A füzesi geliştirme ve doğrulama çalışmaları 2011, SOM-B1 füzesi geliştirme ve doğrulama çalışmaları 2012 yılında tamamlandı ve SOM-A ve SOM-B1 füze sistemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil oldu. Sert beton hedeflerde etkinlik sağlamak amacıyla geliştirilen SOM-B2 füzesiyle ilgili geliştirme, yer ve uçuş testleri faaliyetleri sonuçlandı. Bu yılın ilk yarısında atış testlerinin tamamlanarak SOM-B2 füzesinin de envantere girmesi hedefleniyor. Su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veri bağlı SOM-C1 ve SOM-C2 geliştirme çalışmaları ise devam ediyor."

- İlk kez sergilenecek ürünler

IDEF'te tanıtacakları yeni ürünlere ilişkin de bilgi veren Okumuş, bu sene fuara sistem seviyesinde 2, alt sistem seviyesinde 3 ürünle katılacaklarını söyledi.

Okumuş, "Bu yıl fuarda sert, korunaklı yer altı hedeflerine karşı güdüm kitleriyle kullanılacak mühimmatlar SARB-83 ve SERT-82'nin tanıtımını yapacağız. Bunların dışında da Türk savunma sanayisinin ihtiyacını karşılayacak, yurt dışına bağımlı olduğumuz bazı alt bileşenlerle ilgili ürünlerimizi sergileyeceğiz. Ataletsel Ölçüm Birimi Atlas, Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı Kaşif ve Küresel Konumlama Sistemi Anteni 'SG Konum' gibi ürünleri IDEF'te kullanıcıların, sektörün incelemesine sunacağız." diye konuştu.

- "Savunmanın en büyük tasarım ofisi"

Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE'nin Türk savunma sanayisinin en büyük tasarım ofisi, Ar-Ge merkezi misyonunu sürdürdüğünü, bundan sonra bu görevini daha da büyüterek yürüteceğini ifade etti. Okumuş, enstitünün yaklaşık bin kişilik kadrosuyla çalışmalarını devam ettireceğini bildirdi.

Türk savunma sanayisi için geliştirilen birçok ürünün, farklı üreticiler tarafından seri üretimine devam edildiğini belirten Okumuş, bu görevi ellerinden geldiğince yerine getirmeye gayret edeceklerini kaydetti.

Okumuş, Göktuğ Projesi kapsamında yapılan uçuş testlerinde kullanılan F-16'nın kuyruğuna özel "Göktuğ" giydirmesi yapıldığını sözlerine ekledi.

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