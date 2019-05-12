FİNANS

Türkiye'nin ilk kombine kara terminaline 60 milyon dolarlık finansman

FİNANS HABERLERİ  | 12.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Arkas Holding'in birçok lojistik alanını tek çatı altında birleştiren kara limanı projesi, EBRD ve ICBC Turkey Bank'tan 60 milyon dolar tutarında finansman desteği sağladı - Arkas Holding Liman ve Terminal Servisleri Grup Başkanı Özgür Kalelioğlu: - "Railport; deniz limancılığı yatırımının intermodal versiyonu, yani hem trenin hem kamyonun giriş yaptığı bir deniz limanının karada olanı diyebiliriz" - "Projenin 18 ay içerisinde, 2020 sonuna doğru hayata geçmesini planlıyoruz. İlk aşamada bağlantı rayları, konteyner istif sahaları ve depo yapılacak" - "İstanbul Havalimanı gibi düşünün; Uzak Doğu'dan gelen yolcular İstanbul'dan aktarılıp Almanya'ya, ABD'ye uçabiliyorlar. Railport da bunun gibi olacak"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türkiye'de ilk defa kara ve tren yolu gibi farklı taşımacılık alanlarını bir araya getirecek olan kombine kara terminali Railport, 60 milyon dolarlık yabancı finansman sağlayarak kendisine olan güveni kanıtladı.

Arkas Holding ve Almanya'da dünyanın en büyük kombine terminalini işleten Duisport ortaklığıyla başlatılan proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ICBC Turkey Bank'ın eşit miktarda oluşturduğu 60 milyon dolarlık finansman desteği aldı.

Kocaeli'de temeli atılan, Avrupa, Asya ile Afrika'yı birbirine bağlamayı hedefleyen ve "yeni İpekyolu" olarak da anılan "Kuşak ve Yol" projesi hattı üzerinde bulunan Railport ile Türkiye ticaretinin Asya ile entegre olması bekleniyor.

Finansman anlaşması, birkaç gün önce Saraybosna'da düzenlenen EBRD yıllık toplantısında imzalandı. Anlaşmanın imza töreninde konuşan EBRD'nin sürdürülebilir altyapı yöneticisi Nandita Parshad, Railport'un, pek çok lojistik tarzını kombine eden yenilikçi, etkili ve çevre dostu bir proje olduğunu söyledi.

Parshad, Türkiye için bir mihenk taşı olan projenin, özel sektörün neler başarabileceğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

Son 10 yılda Türkiye'ye 10 milyar avronun üzerinde yatırım yapan EBRD'den yapılan açıklamada da söz konusu projenin Avrupa, Balkanlar ve Asya arasındaki ticarete fayda sağlayacağı kaydedildi.

- "Proje dahilinde 120 bin araç ve 100 bin konteyner saklama alanı olacak"

Arkas Holding Liman ve Terminal Servisleri Grup Başkanı Özgür Kalelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplamda 80 milyon dolarlık bir proje olan Railport için sağlanan 60 milyon dolarlık dış finansmanın Türkiye'ye olan güveni gösterdiğini ifade etti.

Kalelioğlu, projenin 10 yılın üzerinde bir tarihçesi olduğunu belirterek, "Railport; deniz limancılığı yatırımının intermodal versiyonu, yani hem trenin hem kamyonun giriş yaptığı bir deniz limanının karada olanı diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Projenin yaklaşık 400 bin metrekare arazi üzerinde bulunduğunu ve lokasyon olarak sanayilerin merkezinde yer aldığını aktaran Kalelioğlu, Railport'un, yükün tahliye olup tekrardan yüklenebileceği bir aktarma limanı olarak kullanılacağını kaydetti.

Proje dahilinde 120 bin araç ve 100 bin konteyner saklama alanı olacağını, ileriki aşamalarda ise otomotiv sektörü, soğuk zincir lojistik hizmetlerine uygun saklama alanları inşa edileceğini bildiren Kalelioğlu, "Projenin 18 ay içerisinde, 2020 sonuna doğru hayata geçmesini planlıyoruz. İlk aşamada bağlantı rayları, konteyner istif sahaları ve depo yapılacak." diye konuştu.

- "Kuşak ve Yol" hattında yer alıyor

Özgür Kalelioğlu, Alman Duisport şirketinin yaklaşık 3'te bir hisseye sahip olduğunu belirterek, dünyanın en büyük kombine liman işletmecisi olan Duisport'un tecrübesi ve Arkas Holding'in bölgesel tecrübesinin birleşmesinin önemine işaret etti.

Çin hükümetinin de projeye destek verdiğini ifade eden Kalelioğlu, Railport'un, "Kuşak ve Yol" projesi hattında yer aldığını ve Türkiye ticaretini Asya ticareti ile entegre edeceğini söyledi.

Kalelioğlu "İstanbul Havalimanı gibi düşünün; Uzak Doğu'dan gelen yolcular İstanbul'dan aktarılıp Almanya'ya, ABD'ye uçabiliyorlar. Railport da bunun gibi olacak. Tren yolu bağlantılı, yükün tahliye olup tekrardan yüklendiği bir aktarma limanı olarak kullanılabilecek. Proje, özellikle Doğu Marmara limanlarına hizmet verecek." diye konuştu.

- "Benzeri bir proje Yenice'de planlanıyor"

Arkas Holding Liman ve Terminal Servisleri Grup Başkanı Kalelioğlu, Çin'den gelen gemi seferlerinin Hindistan, Akdeniz ve İstanbul üzerinden Karadeniz'e ulaşmasının yaklaşık bir ay zaman aldığını ancak tren yollarının daha hızlı olduğunu belirterek, doğudan gelen yüklerin aktarılabileceği bir limana ihtiyaç olduğunu, kendilerinin bunu yapacağını söyledi.

Benzeri bir projenin de Adana ile Mersin arasında yer alan Yenice'de planlandığını aktaran Kalelioğlu, "Bu proje de İskenderun, Mersin ve Kuzey Afrika Irak-İran transit trafiğinin bir merkezi olacak. Arazimiz hazır ve hemen dibinde devletin tren yolu işletmesi var." dedi.

Kalelioğlu, 1902 yılında kurulan Arkas Holding'in 120 yıla yakın tecrübesi bulunduğunu, yüzde 25'i yurt dışında olmak üzere toplam 7 bin çalışanı ve 20'nin üzerinde yurt dışı ofisi olduğunu da bildirdi.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Duisport EBRD finansman ICBC Türkiye İntermodal Kara Terminali lojistik taşımacılık tren

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