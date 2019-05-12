Türkiye'nin ilk kombine kara terminaline 60 milyon dolarlık finansman

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türkiye'de ilk defa kara ve tren yolu gibi farklı taşımacılık alanlarını bir araya getirecek olan kombine kara terminali Railport, 60 milyon dolarlık yabancı finansman sağlayarak kendisine olan güveni kanıtladı.

Arkas Holding ve Almanya'da dünyanın en büyük kombine terminalini işleten Duisport ortaklığıyla başlatılan proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ICBC Turkey Bank'ın eşit miktarda oluşturduğu 60 milyon dolarlık finansman desteği aldı.

Kocaeli'de temeli atılan, Avrupa, Asya ile Afrika'yı birbirine bağlamayı hedefleyen ve "yeni İpekyolu" olarak da anılan "Kuşak ve Yol" projesi hattı üzerinde bulunan Railport ile Türkiye ticaretinin Asya ile entegre olması bekleniyor.

Finansman anlaşması, birkaç gün önce Saraybosna'da düzenlenen EBRD yıllık toplantısında imzalandı. Anlaşmanın imza töreninde konuşan EBRD'nin sürdürülebilir altyapı yöneticisi Nandita Parshad, Railport'un, pek çok lojistik tarzını kombine eden yenilikçi, etkili ve çevre dostu bir proje olduğunu söyledi.