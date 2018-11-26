Türkiye’nin ilk LPG Ar-Ge Merkezi hizmete girdi

Türkiye’nin ilk LPG Ar-Ge Merkezi, Aygaz Gebze İşletmesi bünyesinde hizmete girdi.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, 772 metrekarelik alan üzerinde 2,5 milyon liralık yatırımla faaliyete geçen Ar-Ge merkezi, "Geleceğin Yakıtı" olarak kabul edilen LPG’nin kullanım alanlarının genişletilmesi ve verimliliğinin artırılması konularında yapacağı yeniliklerle daha temiz bir dünyaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Toplam 18 uzmanın görev aldığı merkezde LPG ile çalışan yeni ürünlerin geliştirilmesi, LPG ürün kalitesinin artırılması, akıllı ürünler ile dijitalleşmenin sağlanması, otomasyon sistemleri ile verimliliğin artırılması, alternatif ve temiz enerji kaynaklarının araştırılması ile tüketicilerin yanı sıra ülke ekonomisine ve çevreye olan katkının artırılması amaçlanıyor.

Halen merkezde yürütülen çalışmalardan birini, "dünyada bir ilk olan" Greenodor projesi oluşturuyor. Patentli proje kapsamında, renksiz ve kokusuz bir gaz olan LPG’nin kaçak durumunda fark edilmesi amacıyla kokulandırılmasında kükürt kullanımının sıfırlanması hedefleniyor.