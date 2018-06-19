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Türkiye'nin ilk metro ihracatı için tören

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Bozankaya AŞ Kurucusu Murat Bozankaya: - "Bugün Türkiye'nin ilk metro ihracatına imzamızı atıyoruz" - "Ürünlerimizle Bangkok halkının hayatına dokunacak olmaktan çok mutluyuz"

Bozankaya AŞ Kurucusu Murat Bozankaya, "Bugün Türkiye'nin ilk metro ihracatına imzamızı atıyoruz. Ürünlerimizle Bangkok halkının hayatına dokunacak olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Bangkok Green Line metro projesi kapsamında Siemens Mobility ortaklığıyla her biri 4 vagondan oluşan 22 metro tren setinin üretimini üstlenen Bozankaya, ilk metro aracını düzenlenen törenle takdim etti. Bozankaya'nın Ankara'daki fabrikasında düzenlenen törene, Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang ile Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri Şirketi (BTS) ve Siemens Mobility üst düzey yetkililerinin yanı sıra ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdemir ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın katıldı.

Bozankaya, yaptığı açılış konuşmada, çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan, gürültüsüz, elektrikli ticari araçlarla Türkiye'de ve dünyada tercih edilen bir marka olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Projelerinin tamamının, şehirlerin toplu ulaşım ihtiyaçlarına akıllı çözümler sunduğuna dikkati çeken Bozankaya, kaynakların ülke ekonomisi içinde kalmasına yardımcı olduklarını ve yüksek katma değerli ihracata katkı sunduklarını söyledi.

Bozankaya, Siemens Mobility ile 2016'da kurdukları konsorsiyumla kısa sürede ilk metro üretimini başardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün ilk aracımızı değerli müşterimize sunuyoruz. Bozankaya olarak işbirliğimiz kapsamında projenin iç tasarımı, satınalma süreçleri, tedarik yönetimi, gövde üretimi, üretim mühendisliği, fabrika testleri ve statik devreye alma işlemlerini gerçekleştirdik. Bugün Türkiye’nin ilk metro ihracatına imzamızı atıyoruz. Ürünlerimizle Bangkok halkının hayatına dokunacak olmaktan çok mutluyuz."

Söz konusu metro projesinden sonra Bangkok'taki Blue Line Metro projesi için de 105 metro aracının gövdelerini üretecekleri bilgisini veren Bozankaya, "Bangkok ile gönül bağımız devam edecek. Türkiye’nin başkentinde üretilen ve Tayland’ın başkentinde kullanılacak metro araçları Tayland halkına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Toplu taşımayı artırmak için yoğun çaba harcıyoruz"

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang da Bangkok metrosunun paydaşları olan Siemens ve Bozankaya'ya kaliteli üretim ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Artan yolcu talebini karşılamak için daha fazla trene ihtiyaç duyduklarını anlatan Aswin Kwanmuang, Bangkok olarak kısa sürede toplu taşımayı artırmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

BTS Yönetim Kurulu Başkanı Keeree Kanjanapas ise Bozankaya tarafından üretilen ilk trenleri gördükten sonra şirketin tüm siparişlerini zamanında ve yüksek kalitede üreteceği konusunda emin olduklarını ifade etti.

Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Sabrina Soussan da Bangkok'un insan hareketliliği açısından dünyanın önde gelen kentlerinden olduğuna işaret ederek, Siemens olarak Tayland'da uzun süredir var olduklarını ve ülkeye bağlılıklarının devam edeceğini söyledi.

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