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Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde 1967 yılında açılan ve 13 yıl önce kapandıktan sonra bir daha hizmete girmeyen Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde 1967 yılında açılan ve 13 yıl önce kapandıktan sonra bir daha hizmete girmeyen Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan tatil köyü, üzerinde bulunan taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacak. Şartnameye göre ihaleye dernek ve vakıflar da katılabilecek.
Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. İsmetpaşa Mahallesi'nde denize sıfır konumda olan tatil köyü üzerinde tesis, bina ve müştemilat bulunuyor. Tatil köyü için ihale teklif alımları başladı. Son teklifler 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar verilebilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile de gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak ve açık artırma yoluyla da sonuçlandırılabilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek.
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 2 MİLYON LİRA
İhale şartname bedeli 1000 Türk Lirası olan Foça Tatil Köyü'nün geçici teminat bedeli ise 2 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Foça Tatil Köyü taşınmazları üzerinde 400 oda (bungalov tipinde), çok sayıda peyzaj unsuru olarak kullanılan zeytin ağacı, fıstık çamı gibi ağaçlar, traverten malzemeden imal edilmiş yürüyüş yolları, açık alan ve kapalı alan aydınlatma sistemleri, 15x50 metrelik yüzme havuzu, amfi tiyatro, güzel sanatlar binası, disko, revir binası, basketbol sahası, tenis kortları, hamam, lojman binası, butik, çamaşırhane bulunuyor. Tatil köyü, 900 metrelik de plaja sahip.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, ihalaye dair çekincelerini açıkladı. "Benim siyasetle işim yok. Dürüst bir vatandaşım. Ülkenin kaynaklarının doğru kullanılması için çabalıyorum" diye konuşan Mehmet İşler şunları söyledi:
"Özelleştirme İdaresi hiçbir ihalesinde vakıf ve derneklere devretmezken, bu maddeyi koyması bize düşündürücü geliyor. Bu kadar tüzel kişilik var, talep de var. Birçok insan buranın ihalesine girmek istiyor. İspanyollar da istiyor. Ama onlar da bu durumun farkında. Bırakın buralar tüzel kişilik olsun, özel sektör dinamizmi ile alınsın. Bizim devletimize döviz, istihdam, turist lazım değil mi? Turist ve döviz getiren bir işletme olarak buraları kullanmamız gerekirken neden buraları vakıflara vermeye çalışıyoruz. Bence bu adil değil. İleride kamu vicdanını zedeleyecek" diye konuştu.

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Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyorTürkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyorTürkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyorTürkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor

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