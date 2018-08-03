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Türkiye'nin ilk üniversite blockchain merkezi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk üniversite blockchain merkezi BlockchainIST Center, Bahçeşehir Üniversitesi'nde hizmete girdi - İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Bora Erdamar: - "İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi'nin bu teknoloji ile ilgilenen herkesin faydalanabileceği, dünyada çok saygın yeri olan bir Ar-Ge merkezi olmasını hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk üniversite blockchain merkezi İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi (BlockchainIST Center), Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) hizmete açıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi, üniversiteler arasında bir ilk olma özelliği taşıyan BlockchainIST Center’ı devreye aldı.

Merkez, dijital ortamda yapılan işlemlerin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayan şifreli bir veri tabanı olan blockchain teknolojilerinin, her alanda kullanılabilmesi için piyasadaki uzman açığını kapatmayı hedefliyor.

Blockchain alanında dünyayla aynı anda aynı teknolojileri kullanmayı hedefleyen merkez, alanında akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler ve girişimcilerle çalışmalarını yürütecek.

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- "İş dünyası ve devlet kurumları ile iş birlikleri çok önemli”

İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Bora Erdamar, Türkiye’den ve dünyadan uzman kişilerin olduğu çok yetkin bir ekibin blockchain teknolojileri konusunda dünya çapında projelere imza atacağını söyledi.

İş dünyasından da pek çok önemli isimle birlikte çalışacaklarını ifade eden Erdamar, şöyle konuştu:

"BlockchainIST projesinin amacı, blockchain teknolojileri alanında bilimsel çalışmaların ve yayınların yapıldığı, Türkiye’nin bu alandaki en önemli araştırma geliştirme ve inovasyon merkezi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda diğer üniversiteler, iş dünyası ve devlet kurumları ile iş birliklerinin yapılması çok önemli.

Biz, İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi’nin bu teknoloji ile ilgilenen herkesin faydalanabileceği, dünyada çok saygın yeri olan bir Ar-Ge merkezi olmasını hedefliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi’nde kurulan İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi, ülkemizde bu alanda bir üniversite bünyesinde kurulan ilk araştırma ve inovasyon merkezi olma özelliğini taşıyor."

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- "Blockchain, organik tarım alanında da kullanılacak"

Bora Erdamar, blockchain uygulaması ile Türkiye’de organik tarımın da gerçekleştirilebileceğini belirterek, "Blockchain, organik tarım alanında da kullanılacak. Çoğumuz aldığımız yiyeceklerin organik olup olmadığını bilmiyoruz. Lojistik sektöründe de ürünlerin nereden gelip nereye gittiğini, zamanında adrese ulaşıp ulaşmadığını blockchain sistemi üzerinden kaydını tutarak yapabileceğiz. Yani bu sistemle nesnelerin kaydı tutulduğunda tükettiğimiz gıdanın nerede yetiştiğini görebileceğiz." dedi.

Türkiye'nin dijitalleştiğini ifade eden Erdamar, "Dijitalde atbaşı gidiyor ama dünyayla beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Hala kovalayan bir yapı var. Blockchain teknolojisinde Türkiye, öne geçme fırsatı yakalayabilir. İlk kez insanlığı dönüştürebilecek bir teknolojide Türkiye, lider ülke olma fırsatını şu anda yakalıyor. Bu yüzden de böyle bir merkezle bu işe öncülük etmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin blockchain alanında insan kaynağını yetiştirip bu alanda dünyada liderlik etmesini sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Diplomaların blockchain temelli saklanabilmesi için eğitim alanında ve lojistik sektörüyle ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını bildiren Erdamar, merkeze üniversite dışından da talep kabul edeceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
BAU blockchain BlockchainIST Bora Erdamar

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