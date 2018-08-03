Türkiye'nin ilk üniversite blockchain merkezi açıldı

İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Bora Erdamar, Türkiye’den ve dünyadan uzman kişilerin olduğu çok yetkin bir ekibin blockchain teknolojileri konusunda dünya çapında projelere imza atacağını söyledi.

- "İş dünyası ve devlet kurumları ile iş birlikleri çok önemli”

Merkez, dijital ortamda yapılan işlemlerin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayan şifreli bir veri tabanı olan blockchain teknolojilerinin, her alanda kullanılabilmesi için piyasadaki uzman açığını kapatmayı hedefliyor.

İş dünyasından da pek çok önemli isimle birlikte çalışacaklarını ifade eden Erdamar, şöyle konuştu:

"BlockchainIST projesinin amacı, blockchain teknolojileri alanında bilimsel çalışmaların ve yayınların yapıldığı, Türkiye’nin bu alandaki en önemli araştırma geliştirme ve inovasyon merkezi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda diğer üniversiteler, iş dünyası ve devlet kurumları ile iş birliklerinin yapılması çok önemli.

Biz, İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi’nin bu teknoloji ile ilgilenen herkesin faydalanabileceği, dünyada çok saygın yeri olan bir Ar-Ge merkezi olmasını hedefliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi’nde kurulan İstanbul Blockchain ve İnovasyon Merkezi, ülkemizde bu alanda bir üniversite bünyesinde kurulan ilk araştırma ve inovasyon merkezi olma özelliğini taşıyor."

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- "Blockchain, organik tarım alanında da kullanılacak"

Bora Erdamar, blockchain uygulaması ile Türkiye’de organik tarımın da gerçekleştirilebileceğini belirterek, "Blockchain, organik tarım alanında da kullanılacak. Çoğumuz aldığımız yiyeceklerin organik olup olmadığını bilmiyoruz. Lojistik sektöründe de ürünlerin nereden gelip nereye gittiğini, zamanında adrese ulaşıp ulaşmadığını blockchain sistemi üzerinden kaydını tutarak yapabileceğiz. Yani bu sistemle nesnelerin kaydı tutulduğunda tükettiğimiz gıdanın nerede yetiştiğini görebileceğiz." dedi.