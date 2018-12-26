FİNANS

Türkiye'nin ilk yerli mobil menajerlik oyunu

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Uncosoft Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bilgin: - "Türkiye'nin ilk yerli mobil menajerlik oyunu 9PM Football Managers'ı biz yaptık" - "Futbol menajerlik oyunları Türkiye'de çok popüler. 1 milyonu aşkın kullanıcı futbol menajerlik oyunu oynuyor ve bu oyunların tümü yabancı orijinli"

İSTANBUL (AA) - Uncosoft Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bilgin, "Türkiye'nin ilk yerli mobil menajerlik oyunu 9PM Football Managers'ı biz yaptık." dedi.

Uncosoft'un düzenlediği "9PM Football Managers" basın toplantısında konuşan Bilgin, futbol menajerlik oyunlarının Türkiye'de çok popüler olduğunu 1 milyonu aşkın kullanıcının futbol menajerlik oyunu oynadığını ve bu oyunların tümünün yabancı orjinli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk yerli mobil menajerlik oyunu olan 9PM Football Managers'ı kendilerinin yaptığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yabancılar yapıp biz oynuyorduk. Şimdi 9PM'de biz yapacağız yabancılar oynayacak. Buna biz tersine oyun göçü diyoruz. 9PM adının çıkış noktası her akşam bir maç oynanıyor oyunun içerisinde her akşam saat 9'da bir maçınız var. Bir futbol klubü ortaya çıkarıyorsunuz. Bu aslında bir mahalle klubü çok amatör bir klüp. Bir amatör klubü dünya devi yapma macerası bu. Her gün akşam saat 9'da bir maçınız var. Aslında gerçek hayatta yaşadığınız gün oyunun içerisinde bir maç haftasına tekamül ediyor. Oyunda sezon 1 Ocak'ta başlayacak ve sezon 1 ay sürecek.

Oyunu insanların metroda, otobüste, kafede veya restorantta oynayabilecekleri şekilde tasarladık. Bunun dışında oyun içinde 6 milyon farklı futbolcu karakteri var. Oyunda gerçek takımlar olmadığı için gerçek futbolcularda yok. Oyunun içerisinde bir televizyon kanalı ve gazeteniz var. Bu bir online oyun olduğunu için oyuncular birbirleri ile iletişim halinde birbirlerine mesaj çekebiliyorlar. Oyunun ilk sezonu 1986 yılında başlıyor. 1986 yılında olduğumuz için oyunun içinde ofisimizde oyundaki teknolojilere sahibiz. Mesela cep telefonumuz yok oyunun içerisinde."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da 9PM Türkiye'nin ilk menajerlik oyunu olduğunu bundan dolayı onur duyduğunu belirtti.

Vural, "Oyunda ilk olarak futbol sahasının tamire ihtiyacı var sonra tribünler yapılıyor zamanla tribünler genişliyor etrafına tesisler yapılıyor." açıklamasında bulundu.

1986 yılında daha televizyonun çok daha gelişmemiş olduğunu ilk demecini Samsunspor - Malatyaspor maçında Ercan Taner'e verdiğini kaydeden Vural, "Ercan Taner'de çok heyacanlıydı. O günlerde başlayarak bu günlere gelindi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural Uncosoft Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bilgin

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