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Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması fark yaratan kadın girişimcileri arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 13. kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı

İSTANBUL(AA) - Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 13. kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, iş hayatında fark yaratan başarı hikayelerini paylaşarak diğer kadın girişimcilere rol model olacak adaylar, yarışmaya www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak 31 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurabilecek.

"Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimcinin 50.000 TL kazanacağı yarışmada, "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin birincilerine ise 40.000 TL’lik ödülün sahibi olacak.

Resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor. Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte; başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Garanti Bankası olarak, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için kadının iş gücüne ve ekonomiye katılımını desteklenmeyi önemsediklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütünsel bir program olarak ele aldığımız kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerimizi finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olarak4 temel başlıkta odaklıyoruz. Bu kapsamda, uzun yıllardır yaptığımız gözlemler ve sahip olduğumuz deneyim ile fark ettik ki kadın girişimcilerin eksikliğini en fazla hissetikleri şeylerin başında cesaretlenme ve hikayelerini duyurma konuları geliyor. Bu yıl, elimizi bir kez daha taşın altına koyarak Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı 13. kez düzenliyoruz.

Bugüne kadar yaklaşık 37 bin kişinin başvurduğu yarışmaya katılan kadın girişimciler, başarı hikayeleriyle rol model oldular ve her geçen yıl artarak da olmaya da devam ediyorlar. Bu yarışmanın Türkiye’de kadın girişimciliğine sunduğu katkıyı yaptığımız araştırmalarla net olarak görüyoruz. Yarışmaya katılan kadınların yüzde 85’i çevresindeki kadınları girişimcilik konusunda etkiledi. Yarışmada birinci olmuş kadın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde 40 artış meydana geldi. Garanti BBVA olarak, yıllardır kesintisiz sürdürdüğümüz bu yarışma ile kadın girişimcilerimize desteğimizi sürdürüyoruz.”

Ekonomist dergisi Yayın Direktörü Rauf Ateş de “Kadın Girişimci Ödülleri’nin temelini 13 yıl önce Garanti Bankası ile atmıştık. O tarihte Türkiye’de kadın girişimci sayısı 30 bin düzeyindeydi. Zaten yarışmanın ilk yılına başvurunun birkaç yüz olması da bunu gösteriyordu. Ancak, bu yarışmanın en önemli hedeflerinden ikisi olan “farkındalık” ve “rol model” yaratma nedeniyle, kadın girişimci sayısı bugün 120 bini aştı. Artık güçlü bir kadın girişimci eko sisteminden söz edebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise, “2006 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması artık yerleşmiş, kurumlaşmış ve ülkemizde kadın girişimciliğinin gelişimine ciddi katkılar yapmış bir etkinlik olduğunu kaydederek, "Türkiye’de girişimci olmak zordur, kadın girişimci olmak daha da zordur. Oysa girişimcilik ruhu kalkınmanın, ekonomik gelişmenin itici gücüdür, bu yüzden desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomist Dergisi garanti BBVA KAGİDER yarışma

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