Türkiye'nin küresel temiz enerjiye katkısı COP24'te tanıtılacak

SHURA'nın İstanbul Politikalar Merkezi, NewClimate Institute, Institute for Advanced Sustainability Studies ve 2050 Pathways Platform’un katılımıyla yarın açıklayacağı "Rüzgar ve güneş Türkiye'de enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler" başlıklı raporda, Türkiye’nin enerji dönüşümünü uzun vadeli planlamasının yatırımlar ve piyasa açısından faydaları ele alınıyor.

SHURA'dan yapılan açıklamaya göre, merkezin Polonya’nın Katowice kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24.Taraflar Konferansı’nda (COP 24) düzenleyeceği etkinlikte açıklayacağı konuya ilişkin raporda, Türkiye’nin enerji dönüşümündeki tecrübelerinden örnek alabileceği 10 ülke inceleniyor.

ANKARA (AA) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından Türkiye’nin hem yerel yenilenebilir kaynaklara hem de enerji verimliliğine yaptığı yatırımları artırarak dünyadaki enerji dönüşümüne sağladığı katkı, yarın Polonya'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24.Taraflar Konferansı’nda (COP 24) gündeme getirilecek.

Raporda ayrıca, Meksika’dan Fas’a, ABD’den Çin’e 10 ülkede geleneksel enerji kaynaklarından, rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş süreci dört ana başlık altında değerlendiriliyor.

Buna göre başlıklar, "Uzun Vadeli Enerji Planlaması, Düzenleyici Çerçeve ve Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri, Sistem Entegrasyonuna Yönelik Tedbirler ile Finans ve İş Modellerinde Gerçekleştirilecek Yenilikçi Yaklaşımlar" şeklinde sıralanıyor.

Araştırma, dünya genelinde toplam rüzgar ve güneş enerji kapasitesinin dörtte üçünü karşılayan söz konusu ülkeleri bu başlıklar açısından değerlendirerek en iyi uygulamalar ve deneyimlere dayalı ortak özellikleri ortaya çıkarmayı da hedefliyor.

Raporda, enerji dönüşümü sürecinde Türkiye için aktarılacak 3 öncelikli faaliyet alanı ise şu şekilde özetlendi:

"Uzun Vadeli Enerji Planlaması başlığı altında Türkiye, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği stratejileri tartışılırken, "Düzenleyici Çerçevenin Belirlenmesi" bölümünde ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihaleleri, büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri ve sonuçları paylaşılacak. Şebeke Entegrasyonu ve Yenilikçilik başlığı kapsamında ise yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimi içindeki payı ve sistem esnekliğinin önemi tartışılacak."

