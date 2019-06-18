FİNANS

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın, Amerikan Yeşil Binalar Derneği (USGBC) tarafından düzenlenen yeşil bina sertifikasyonu olan Leed-Gold sertifikası almasıyla Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonu olduğu açıklandı.

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Ankara, 18 Haziran (DHA)-Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın, Amerikan Yeşil Binalar Derneği (USGBC) tarafından düzenlenen yeşil bina sertifikasyonu olan Leed-Gold sertifikası almasıyla Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonu olduğu açıklandı.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi'nin tasarım, inşaat ve devreye alma aşamalarında Leed sertifikasının birçok farklı gerekliliklerini sağlayarak Leed-CS (Çekirdek ve Kabuk) kategorisinde Gold derecesi almaya hak kazandığı ve Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonu olduğu açıklandı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın işletmesini yapan konsorsiyumdan yapılan açıklamaya göre projenin 2019 itibarı ile Türkiye’nin, Avrupa’da en fazla Leed sertifikalı binalar istatistiğinde 1 numaraya yükselmesine de katkıda bulunduğu belirtildi. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın en fazla dikkat çeken özelliklerinden birinin ise “Yağmur Suyu Toplama Sistemi” olduğu açıklamada vurgulandı. Çatıya düşen yağmur suyunun toplandığı 240 ton kapasiteli 2 adet su deposu bulunduğuna dikkat çekildiği projede, yağmur sularının filtrasyondan geçirildikten sonra hem peyzaj sulamasında, hem de klozet rezervuarlarında yeniden kullanıldığı hatırlatıldı.Sisteme eklenen armatürler ve çift basmalı rezervuarlar ile birlikte toplamda yüzde 56 su tasarrufuna ulaşılabildiği de dile getirildi.

"Çatı tasarımı sayesinde daha az enerji tüketiyor"

Gün ışığından maksimum oranda faydalanmak açısından çatıda ışık alabilecek büyük alanlar bırakıldığı, bina içindeki civa içermeyen aydınlatma armatürlerinin otomasyon sistemi ile entegrasyonu sayesinde gün ışığı miktarına göre yanması sağlanarak, gün içinde daha az enerji tüketimi ve önemli seviyede enerji verimliliği sağlandığı duyuruldu. Cephe tasarımında ısı iletim katsayısı düşük olan teknolojik camlar kullanılırken, ısıtma, soğutma sistemleri ve kullanılan pompalar da enerji verimliliği yüksek modellerden seçildiği de belirtildi.

"Enerji tasarrufu sağlandı"

Yapılan Enerji Simülasyonu sonucunda, Amerikan standartlarına uygun yapılan referans bir bina ile kıyaslandığında enerjinin yüzde 14,6 daha verimli kullanıldığı ve havalandırma kanallarından verilen havanın standartlardan yüzde 30 daha temiz olduğunun kanıtlandığı açıklandı. 6 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunan 1.850 araç kapasiteli kapalı ve 60 araç kapasiteli açık otoparkta bisiklet park yerleri de yer alıyor. TCDD’nin düzenlemiş olduğu ihale sonucu, Cengiz, Limak ve Kolin şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ve halen işletmesi devam eden projede tren garının yanı sıra 134 odalı bir otel, 164 mağazadan oluşan bir AVM ve 4.500 metrekare ofis alanı bulunuyor. Günlük 50.000 yolcuya hizmet verme kapasitesine sahip olan garda 6 adet peron ve 26 adet bilet gişesi yer alıyor.(Fotoğraflı)

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandıTürkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandıTürkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandıTürkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’
Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisiOpel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’

Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’

Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi

Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi

SunExpress, uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

SunExpress, uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.