FİNANS

Türkiye'nin makine ihracatı 7 ayda 9,8 milyar dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu: - "Makine sektörü, her ay 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği ABD pazarında pazar payını artırmaya devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin makine ihracatı, bu yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak 9,8 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracatını 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21,2 artıran makine sektörü, toplam ihracatını 9,8 milyar dolara taşıdı.

Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını artırmayı başaran sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Korumacı politikalarla ithalatı kontrol altına almaya çalışan ABD'de büyük ilgi gören Türk makineleri, ABD'ye yaptığı ihracatı yüzde 28,7 artırmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün her ay 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği ABD pazarında pazar payını artırmaya devam edeceğini bildirdi.

ABD'de kapsamı genişleyen korumacı politikaların ülkede iş yapmak isteyen tüm sektörleri doğrudan etkilediğini belirten Karavelioğlu, "Sanayi üretiminin yıllık yüzde 6 artış gerçekleştirdiği ülke, makine gibi stratejik sektörlere de ticari anlamda yeni fırsatlar sağlıyor. Türk makinelerinin artan kalitesiyle ABD pazarında önemli bir alıcısı var. Bu dönemde ABD'ye yaptığımız türbin, turbojet, turbopropeller ve hidrolik silindir ihracatı 1,5 katına, motorlar, aksam ve parçaları ihracatı 2 katına çıktı."

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- "ABD'nin Türkiye’den ithal ettiği malı, sanayicimiz yurt dışında aramasın"

Kutlu Karavelioğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine değinirken, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında Türkiye ekonomisinde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70'e yükselmesi çok olumlu bir veri oldu. Dış ticaret açığında önemli bir düşüş sağlayan bu tabloyu geliştirmemiz gerekiyor. TÜİK verilerine göre, temmuz ayında en çok ihracatı yapılan ürün grubu, otomotiv ve aksamlarından sonra makine ve aksamları... Fakat makine ve aksamları, petrol ve ürünlerinden sonra en çok ithal ettiğimiz ikinci ürün grubu aynı zamanda... Sattığımız kaliteli ürünlerin muadillerini ithal etmek doğru bir yaklaşım değil. ABD'nin Türkiye’den ithal ettiği malı, sanayicimiz yurt dışında aramasın. Türkiye'nin yerli makine kullanması, daha fazla üretip daha fazla ihraç ederek büyümesi gerekiyor."

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Makine İhracatçıları Birliği

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