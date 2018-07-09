Türkiye'nin makine ihracatı ilk yarıda 8,3 milyar dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin makine ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in ilk yarısında makine sektörünün toplam ihracatının 8,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Makine ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydettiğini vurgulayan Karavelioğlu, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatın ortalama yüzde 20 büyüdüğünü, Rusya ve Romanya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 51'lik artış sağlandığını belirtti.

Karavelioğlu, dünya ekonomisindeki durgunluğun sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye dönüşmekte olduğu kanısının öncelikle üretim yatırımlarına hız kazandırdığını, üretimin ana unsuru olan makinelerin imalatçılarının da bu sevindirici gelişmeden payını aldığını kaydetti.

Makinede üretim ve fiyatların diğer bütün mallardan fazla arttığını, yatırımların yavaşladığı veya askıya alındığı dönemdeki kayıpların telafi edildiğini, dünya makine ticaretinin yüzde 10 büyüdüğünü aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: