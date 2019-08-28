"Türkiye'nin Mühendis Kızları Lise Programı" kapsamında eğiticilere eğitim

Projenin Lise Programı kapsamında iş birliği yapılan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından yürütülen “Eğitimcinin Eğitimi”ne katılan öğretmenler, 4 gün boyunca mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi alanında çalışmalar yaptı. Öğretmenler ayrıca, mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler aracılığıyla, öğrencilerin mühendislik mesleğini seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatlarını tanıdı.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, erken yaşlarda oluşan mesleki tercihlere yönelik kalıp yargıları dönüştürmek ve toplumun daha geniş kesimlerinde farkındalık yaratmak hedefiyle düzenlenen eğitime, Türkiye’nin 10 farklı ilindeki (Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Samsun) 25 okuldan farklı branşlardaki 50 öğretmen katıldı.

Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç, Eğitimcinin Eğitimi modülüyle başlayan Lise Programı yoluyla daha çok kız öğrencinin kalıp yargılardan sıyrılarak yetenek ve ilgileri doğrultusunda mühendislik tercihi yapabilmesini amaçladıklarını belirterek, Limak Grubu’nun sektörde oluşan geniş deneyim ve gücünün böylesi bir projeye aktarılmasından mutlu olduğunu ifade etti.

UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu da Limak ile beraber yürüttükleri ve başarı hikayeleri ile dolu TMK projesinin bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlandığını bildirdi.

Rodoplu, üniversite programı ile geleceğin mühendisleri olacak gençleri desteklediklerine işaret ederek, "İş dünyası, özel sektör için toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırması programını hayata geçiriyor. Proje kapsamında yer alan Lise Programı’nın TMK’nın bütüncül vizyonunun çok önemli bir parçası. Kız ve erkek öğrencilerin mühendislik mesleğini seçerken, eğitim sürecinde ve mesleği icra ederken eşitlikçi bir vizyonla mühendislik alanını dönüştürmeleri önemli." değerlendirmesinde bulundu.