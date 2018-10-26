"Türkiye'nin nitelikli 3 ve 4 yıldızlı otellere ihtiyacı var"

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Akçakaya, Türkiye'nin makul oranda nitelikli 5 yıldızlı otel arzına doyduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde nitelikli 3 ve 4 yıldızlı otellere ihtiyacın daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu tür yatırımların geri dönüş hızının daha yüksek olduğunu öngörüyoruz." dedi.

Dedeman Otelleri Genel Müdürü Akçakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk turizm sektöründe 2017'de başlayan toparlanma sürecinin 2018'de de devam ettiğini söyledi.

Akçakaya, bu yıl ülkeye gelen ziyaretçi sayısında tarihi bir rekor kırılmasının öngörüldüğünü, kişi başı harcamanın 650 dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Bu rakamın 900 doların üzerine çıkması gerektiğini vurgulayan Akçakaya, ilerleyen yıllarda kişi başı harcamaların artmasıyla ülke turizminin hak ettiği yere geleceğine dikkati çekti.

Akçakaya, TTYD'nin 200 üyesinin bulunduğunu, bunların yatırımlarının toplamının 50 milyar dolar civarında olduğuna işaret ederek, "Yatırımcılarıyla, işletmecileriyle, bütün sektörün paydaşlarıyla ülkemizin geleceğinde çok önemli bir yeri olan turizm endüstrisinin gelişmesi için hep birlikte mücadele ediyoruz." diye konuştu.