GÖKSEL YILDIRIM - ODTÜ Teknokent tarafından 2008 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk tematik ön kuluçka merkezi olan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) 10’uncu yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye'de sektörün gelişiminde önemli bir rol oynayan ATOM, geride kalan süreye birçok başarı sığdırdı.

ATOM, oyun geliştirme ve animasyon teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren veya gösterme ilgisi olan ekiplere çeşitli destekler sağlayarak, sektörün güçlenmesi ve sektör paydaşlarının sağlıklı bir ekosistem oluşturması amacıyla hayata geçirildi.

Merkezde, 10 yıl içerisinde bin 500’den fazla geliştirici desteklendi, 90’ın üzerinde ekip kuruldu, bu ekipler 500’den fazla oyun geliştirdi. Bu çalışmalar için ekiplere, 900 saatten fazla eğitim 200 saatten fazla mentorluk desteği verildi.

2014 yılından itibaren altın çağını yaşayan merkezden, ardı ardına başarı haberleri gelmeye başladı. ATOM destek programı kapsamında sunulmaya başlanan proje yönetim desteği, yayın hazırlık desteği ve kapsamlı mentor çalışma programıyla merkezin geliştirici ağı zenginleştirildi ve sektör başarıları uluslararası hale geldi. Rop, Hocus, Darklings, Snake İ.O.Popsickle, Newton Puzzle gibi tüm dünyada beğenilen oyunlar geliştirildi. ATOM'daki geliştirici ekip ve firmalar bu yıldan itibaren toplamda 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Ayrıca ATOM’dan destek alan firmalar, halihazırda Türkiye'deki oyun sektörünün yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor.