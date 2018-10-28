FİNANS

Türkiye'nin "oyun fabrikası" 10 yaşında

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk tematik ön kuluçka merkezi olan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi bünyesinde 10 yıl içerisinde bin 500’den fazla geliştirici desteklendi, 90’ın üzerinde ekip kuruldu, bu ekipler 500’den fazla oyun geliştirdi - 2014'ten itibaren altın çağını yaşamaya başlayan, tüm dünyada beğenilen oyunlar geliştiren ATOM'daki geliştirici ekip ve firmalar, toplamda 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı - ATOM'dan destek alan firmalar, Türkiye'deki oyun sektörünün yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor

GÖKSEL YILDIRIM - ODTÜ Teknokent tarafından 2008 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk tematik ön kuluçka merkezi olan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) 10’uncu yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye'de sektörün gelişiminde önemli bir rol oynayan ATOM, geride kalan süreye birçok başarı sığdırdı.

ATOM, oyun geliştirme ve animasyon teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren veya gösterme ilgisi olan ekiplere çeşitli destekler sağlayarak, sektörün güçlenmesi ve sektör paydaşlarının sağlıklı bir ekosistem oluşturması amacıyla hayata geçirildi.

Merkezde, 10 yıl içerisinde bin 500’den fazla geliştirici desteklendi, 90’ın üzerinde ekip kuruldu, bu ekipler 500’den fazla oyun geliştirdi. Bu çalışmalar için ekiplere, 900 saatten fazla eğitim 200 saatten fazla mentorluk desteği verildi.

2014 yılından itibaren altın çağını yaşayan merkezden, ardı ardına başarı haberleri gelmeye başladı. ATOM destek programı kapsamında sunulmaya başlanan proje yönetim desteği, yayın hazırlık desteği ve kapsamlı mentor çalışma programıyla merkezin geliştirici ağı zenginleştirildi ve sektör başarıları uluslararası hale geldi. Rop, Hocus, Darklings, Snake İ.O.Popsickle, Newton Puzzle gibi tüm dünyada beğenilen oyunlar geliştirildi. ATOM'daki geliştirici ekip ve firmalar bu yıldan itibaren toplamda 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Ayrıca ATOM’dan destek alan firmalar, halihazırda Türkiye'deki oyun sektörünün yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor.

- Oyunlar ATOM'la dünyaya açıldı

ATOM’un geliştiricilere sunduğu destekler ortak ofis alanı, donanım ve yazılım, altyapı hizmetleri, mentorluk, çeşitli eğitimler, proje yönetimi ve benzeri unsurlar içeriyor. Bütün destek hizmetlerinden herhangi bir ücret alınmıyor.

Ekipler arası paylaşım kültürünü benimseyen ATOM, paylaşım kültürünün yaygınlaşması ve ekiplerin desteklenmesi için hem firmaların hem de akademisyenlerin katıldığı ortak etkinlikler ve eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda ekiplerin oyunlarının gidişatlarını paylaştığı diğer ekiplerin de görüş ve yorumlarıyla destek olduğu "Tasarım Akşamı", her ay oyunseverleri bir araya getiren Game Talks gibi etkinlikler hayata geçiriliyor.

ATOM, ayrıca Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ile çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Dünyanın en önemli oyun fuarlarından olan GAMESCOM’da 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yer alan ATOM, 2016'da Türkiye'nin "partner ülke" olmasıyla Ankara Kalkınma Ajansı desteği alarak geliştiricilerine, oyunlarını global ölçekte tanıtma imkanı verdi.

Türkiye’de ve dünyada en fazla katma değer yaratan sektörlerden biri olan video oyun ve animasyon sektörlerine yönelen girişimciliğin geliştirilmesi kapsamında merkezin en önemli etkinliklerinden Global Game Jam (GGJ) ise bu yıl 10'uncu kez düzenlendi ve 200’ün üzerinde katılımla ATOM dünya çapında en yoğun katılımlı GGJ merkezleri arasına girmeyi başardı. Ayrıca GGJ etkinliğine sunduğu katkılardan dolayı Türkiye Bölge Organizatörü olarak seçilen ATOM, diğer merkezlerin başvurularını değerlendirerek organizasyon desteği sağladı.

- Ödüllü oyunların ortak adresi

ATOM ekipleri başarılarını ödüllerle de taçlandırıyor. Türkiye’nin ilk ve tek video oyun ödül töreni Kristal Piksel’de ATOM ekipleri her yıl çok sayıda ödül topluyor.

Geçen yılki ödül töreninde ATOM, Jüri Özel Ödülü kategorisinde Motif ve Otsimo ekipleri; Gelecek Vadeden Geliştirici kategorisinde Fabric ve LVL, yenilikçilik kategorisinde Kubrain, Oyun Tasarımı kategorisinde Alchemist’s Castle ve En İyi Mobil Oyun kategorisinde Newton Puzzle'la 7 ödüle ulaştı.

ATOM ekiplerinden Gamebra.in'in geliştirdiği ve ATOM destekli şirketlerden MildMania’nın yayınladığı Rop oyunu, yayınlandığı ilk aylarda tüm dünyada App Store listelerinin zirvesine çıkmayı başardı. Oyunun bu başarısı, yurt dışı oyun basını ve oyun sektöründekiler tarafından da yüksek ilgi gördü ve takdir topladı.

Geliştirici ekipler, katıldıkları prestijli uluslararası yarışmalarda aldıkları derecelerle de adından söz ettirdi.

ATOM ön kuluçka merkezi, geride bıraktığı 10 yılı büyük bir partiyle kutlama hazırlanıyor. Oyun dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek etkinlik 2 Kasım Cuma günü ODTÜ Teknokent Galyum Bina’da gerçekleşecek.

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