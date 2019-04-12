FİNANS

Türkiye'nin "Pekin EXPO 2019'a katılım" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 12:02 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Küresel ekonomide belirleyici olmanın rolü, tanıtım ve algı yönetiminden geçiyor. Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar, ne kadar güçlü algılandığı da önemli" - "(Pekin EXPO 2019) Bütün Çinli dostlarımıza ve diğer ülkelerden gelen dostlarımıza da Türkiye'nin bütün güzelliklerini tanıtma fırsatı bulacağız" - "1 Temmuz bizim milli günümüz. EXPO 2019 kapsamında her ülkeye 1 gün veriliyor ve o ülke kendisini her alanda tanıtma ve etkinliklerini yapma fırsatı buluyor, bütün gözler o ülkeye çevriliyor. Bizim de onunla ilgili güzel hazırlıklarımız var"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Küresel ekonomide belirleyici olmanın rolü, tanıtım ve algı yönetiminden geçiyor. Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar, ne kadar güçlü algılandığı da önemli." dedi.

Pekcan, "Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa" temasıyla Pekin'de gerçekleştirilecek EXPO 2019'un bilgilendirme toplantısına katıldı.

Türkiye'nin köklü geçmiş kültürünü uluslararası platformlarda tanıtmak için bütün etkinliklerde yer almaya gayret ettiklerini dile getiren Pekcan, bu tanıtımı çok önemsediklerini dile getirdi.

Küresel ekonomide belirleyici olmanın rolünün, tanıtım ve algı yönetiminden geçtiğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar, ne kadar güçlü algılandığı da önemli. Biz de çalışmalarımıza bu yönde yön veriyoruz. EXPO'larda yer almanın, ülkemizin ekonomik ve siyasi başarılarının, çalışmalarının ve çabalarının daha etkin duyurulmasına fayda sağlayacağına inanıyoruz. EXPO'lar iş birliğini artıran, ülke tecrübelerinin paylaşıldığı alanlar. Son zamanlarda dünyada, sürdürülebilir bir kalkınma ve sürdürülebilir gelecek, insanların ortak noktası olmuş durumda.

Ülkemiz de, EXPO'da iz bırakmak ve dünyaya mesaj vermek arzusundadır. Daha yaşanılabilir bir dünya, üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları paylaşmak üzere, organizasyonda güçlü bir şekilde yerimizi almış bulunuyoruz. Türkiye ilk defa 1851 yılında Londra'da EXPO'ya katılım sağlamış. Çin'deki Pekin EXPO 2019 da bizim katılacağımız 20'inci EXPO olacak."

Pekcan, 2016 yılında Antalya'da düzenlenen EXPO'yu anımsatarak, oraya Çin'in çok geniş bir katılım sağladığını, bu katılımın iki ülkenin tarihi ve kültürel ilişkilerine önemli katkı sağladığını, Çin'in bu kapsamda Çin Bahçesi'ni Türkiye'ye hediye ettiğini söyledi.

- "Pekin 2019’a katılıma son derece önem verdik"

Bakan Pekcan, "Biz de bu doğrultuda Pekin 2019’a katılıma son derece önem verdik ve çok kapsamlı bir çalışma yaptık” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin bize bahçesini hediye ederken, bizim 2019 kapsamında yaptığımız çalışmalarda organizasyon tarafından Çin'de çok büyük takdir toplamış ve bizden kalıcı hale getirilmesini talep etmişlerdir. Biz de memnuniyetle kendi pavyonumuzu Çin'e hediye etmekten onur duyacağız. Pekin 2019 EXPO'yu Türkiye-Çin dostluğunun etkileyici bir kanıtı olarak, Türkiye'nin, Türk ürünlerinin kalitesini, lezzetini bütün dünyaya tanıtacak bir fırsat olarak görüyoruz. Türk Tanıtım Grubu kanalıyla Türkiye'nin bütün yöresel ürünlerinin mücevherinden, fındığına, zeytinyağına bütün ürünlerin tanıtımı için de bir fırsat olacağını görüyoruz.

Bu arada çeşitli zamanlarda ve platformlarda Türkiye'nin kültürel etkinlikleri de olacak, ürün tanıtımları olacak, lezzet tadımları olacak. Bunu değişik zamanlarda gerçekleştireceği hep beraber. Sadece ürün ve mal tanıtımı değil, Türkiye'nin de tanıtımı aynı zamanda, turizm alanına da büyük katkı sağlayacak bir atmosfer yarattığımızı görüyorum."

Bakan Pekcan bütün katılımcılara teşekkür ederek, EXPO 2019'a, Türkiye'nin gösterdiği çabalara, iştirak sağlayarak destek beklediklerini dile getirerek, EXPO 2019'a 16 milyon katılımcı beklendiğini dile getirdi.

Pekcan, "Bütün Çinli dostlarımıza ve diğer ülkelerden gelen dostlarımıza da Türkiye'nin bütün güzelliklerini tanıtma fırsatı bulacağız. Ayrıca 1 Temmuz bizim milli günümüz. EXPO 2019 kapsamında her ülkeye 1 gün veriliyor ve o ülke kendisini her alanda tanıtma ve etkinliklerini yapma fırsatı buluyor, bütün gözler o ülkeye çevriliyor. Bizim de onunla ilgili güzel hazırlıklarımız var. Folklor, semazen gösterilerimiz var, Türk sanatı ile ilgili gösterilerimiz var. İnşallah ülkemizi hep beraber orada en iyi şekilde temsil edip, Türk ürününü, Türk kalitesini, Türk medeniyetini Türk kültürünü bütün dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Pekin EXPO 2019 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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