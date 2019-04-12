FİNANS

Türkiye'nin "Pekin EXPO 2019'a katılım" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

Türkiye 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun iştirakiyle Çin'de düzenlenecek "21'inci Bahçecilik/Botanik EXPO"suna katılacak - EXPO 2019 Pekin'de, Türkiye'nin 2 bin 400 metrekarelik alanda EXPO'nun en büyük pavyonlarından biriyle, en iyi şekilde temsil edilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun iştirakiyle Çin'de düzenlenecek "21'inci Bahçecilik/Botanik EXPO"suna katılım sağlayacak.

Çin'in Pekin kentinde, "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile 29 Nisan-7 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek EXPO 2019'a Türkiye'nin katılım detayları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, 2016 yılında Antalya'da gerçekleştirilen uluslararası nitelikli "Bahçecilik/Botanik EXPO"sunun 20'ncisine "Çiçekler ve Çocuklar" temasıyla ev sahipliği yapan Türkiye şimdi de 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun iştirakiyle Çin'de düzenlenecek "21'inci Bahçecilik/Botanik EXPO"suna katılım sağlayacak.

EXPO 2019 Pekin'de, Türkiye'nin 2 bin 400 metrekarelik alanda EXPO'nun en büyük pavyonlarından biriyle, en iyi şekilde temsil edilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

EXPO kapsamında Türkiye teması ise, daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için Türkiye'nin öncü rol üstlenme iradesini yansıtmayı hedefleyen "Geleceği Yeşil ile Kucakla" olarak belirlendi.

Bu doğrultuda Türkiye pavyonu, hem "EXPO 2019 Pekin"in "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması hem de Türkiye'nin "Geleceği Yeşil ile Kucakla" teması ile uyumlu olaraki Anadolu'nun benzersiz doğal yaşamı ve doğaya duyduğu saygıyı yansıtacak şekilde tasarlandı.

Türkiye pavyonu, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden olan hasbahçelerden ilham alınarak, ziyaretçilere Türk bahçeciliğinin doğayla uyumlu ve serbest ancak bir o kadar da ahenkli yapısını yansıtmayı hedeflerken, pavyonun ana öğelerinden olan ve Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenerek tasarlanan Bahçehane ise pavyonun kapalı alanı olarak konuklarını ağırlayacak.

Türkiye pavyonunda ayrıca, Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin nadir örneklerinden Endemik Bitkiler Tüneli, yeşil ile inovatif çalışmaları bir araya getiren İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Alanı, Türkiye'nin 7 bölgesini temsil edecek biçimde tasarlanmış mimari yapılar gibi birçok önemli detay da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Söz konusu yapı şimdiden beğeni toplarken, EXPO idaresinin talebine istinaden Türkiye'nin Çin'deki ticaret ve tanıtım diplomasisinin kalıcı bir anıtı olarak kullanılmaya devam edecek.

Ayrıca, Türkiye pavyonunda Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin sergilenmesinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle, Türk kültürü ve "Türk malı" olan tüm ürünlerimize ilişkin topyekun bir tanıtım kampanyası yürütülecek.

Türkiye Tanıtım Grubu koordinasyonunda, İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye'nin her bölgesinin öne çıkan sektörlerinin tanıtımı farklı zaman aralıklarında yaklaşık 6 ay boyunca gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Pekin EXPO 2019 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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