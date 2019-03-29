MEHMET FATİH ASLAN - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemiz son yıllarda çok büyük badireler atlattı. Bütün bu karmaşanın içinde Türkiye ayakta kalıp bölgenin en etkin, güçlü devleti olma başarısını gösterdiği için işçiler olarak Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz." dedi.

Arslan, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2018" verilerini değerlendirdi.

İşsizlik sorununun Türkiye'nin en kadim sorunlarından bir tanesi olduğunu belirten Arslan, hükümetin 2023 yılı hedefinde işsizlik oranının yüzde 5 olarak belirlendiğini hatırlattı.

Arslan, hükümetin işsizlik konusunda birçok tedbir aldığını, bu tedbirler arasında istihdamın artırılması, vatandaşların işe yerleştirilmesinin de önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Türkiye'nin ciddi bir saldırıya uğradığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Uluslararası finans çevrelerinin müdahalesine rağmen 2018 yılı işsizlik rakamlarının yüzde 11'de kalması aslında beklentilerin altında bir rakam olarak gerçekleşti. Tabi ki yüzde 11'lik işsizlik oranı yüksek bir rakam, baktığımızda kadınlardaki işsizlik oranı daha yüksek. Gençlerin oranına baktığımızda üniversite mezunu gençlerin oranı çok yüksek. İşsizlik maalesef bir kangren sorununa dönüşmüş durumda. Gönlümüz istiyor ki bu rakamlar daha da artmasın. Çünkü işsizliğin artması işi olanları da tehdit etmektedir. Türkiye bunca krize rağmen yeni istihdam imkanlarını artırarak, yeni yatırımları gerçekleştirerek işsizliği azaltabilir. İşsizlikle mücadelenin en temel argümanı yatırımlardır, yatırımla beraber istihdamdır. Genç bir nüfusumuz var, bu nüfusun işsizliğini azalttığımız ölçüde biz sorunumuzu ortadan kaldıracağız."