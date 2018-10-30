FİNANS

"Türkiye'nin protein açığını balıkçılar kapattı"

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan: "Denizlerimizde bu sezon inanılmaz derece palamut çıktı. Bu son zamanların en iyisiydi. Hem balık tutmada hem de satışlarda çok iyi bir sezon geçiriyoruz" - "Yunanistan balıkçılıkta bizden 50 yıl geride. Bir Türk balıkçı gemisi Yunanistan'a gitse bütün Yunanistan halkına balık ihtiyacını karşılayabilir"

İZMİR (AA) - İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Türkiye'nin protein açığını balıkçıların kapattığını belirterek, "Denizlerimizde inanılmaz derece palamut çıktı. Bu son zamanların en iyisiydi. Hem balık tutmada hem de satışlarda çok iyi bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ekim ayı meclis toplantısı şube binasında gerçekleştirildi. Aynı zamanda DTO İzmir Şubesi üyesi de olan Çakan, toplantıda meclis üyelerine balıkçılık sektörüyle ilgili bir sunum yaptı.

Su ürünlerin sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla geliştiğini dile getiren Çakan, "Biz dünyada Japonya ve Norveç gibi balıkçılıkla ünlenen ülkeleri yakaladık. Ancak sektörle ilgili bazı sorunlar var. Bunlarla ilgili sürekli bakanlıkla temas halindeyiz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sektöre büyük desteği olduğunun altını çizen Çakan, kendisinin sektör sorunlarına kulak verdiğini ve çabuk çözüm ürettiğini belirtti.

Denizlere sahip çıkmak gerektiğine işaret eden Çakan, "Türkiye'nin protein açığını balıkçılar kapattı. Denizlerimizde bu sezon inanılmaz derece palamut çıktı. Bu son zamanların en iyisiydi. Hem balık tutmada hem de satışlarda çok iyi bir sezon geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

- "1 Türk balıkçı gemisi bütün Yunanistan'a bakar"

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi olduğunu ancak avcılık konusunda biraz geride kaldığını vurgulayan Çakan, "Türkiye'de 16 bin 700 balıkçı teknesi var. Yaklaşık 1,5 milyon insan buradan ekmek parasını kazanıyor." dedi.

Türk balıkçılarının buna rağmen dünyada parmakla gösterildiğine değinen Çakan, "İşlerim gereği Yunanistan'ı yakından takip ediyorum. Yunanistan balıkçılıkta bizden 50 yıl geride. Bir Türk balıkçı gemisi Yunanistan'a gitse bütün Yunanistan halkına balık ihtiyacını karşılayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çakan, taze balıkta yüzde 8, donmuş balıkta da yüzde 18 KDV alındığını hatırlatarak, KDV'nin yüzde 1'e inmesinin gerektiğini bunun da kayıt dışılığı engelleyeceğini sözlerine ekledi.

- "Deniz taşımacılığını zor günler bekliyor"

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de Türkiye'nin ekonomisinin ithalata dayalı olduğunu aktardı.

Son zamanlarda ihracatın artmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Öztürk, şunları dile getirdi:

"Alsancak Limanı'nda ağustos-eylül ayında 825 bin ton ihracat, 710 bin ithalat yapılmış. İthalatın bu kadar kısılmış olması bu lojistik açıdan sıkıntıya sokar. Deniz taşımacılığını zor günler bekliyor. Sadece denizlerde değil kara nakliyesinde de aynı durum söz konusu. Türkiye Avrupa'nın en büyük tır filosuna sahip. Tırlarımız dolu gidiyor ithalat olmadığı için orada kalıyor."

PARTNERİlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....İlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....
GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalıGMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı
Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildiCeviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yusuf Öztürk

En Çok Okunan Haberler

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa

12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı

GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı

Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi

Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi

P&G Türkiye ve Kafkasya’nın yeni İK Direktörü Berna Yener Aksu oldu

P&G Türkiye ve Kafkasya’nın yeni İK Direktörü Berna Yener Aksu oldu

Fındık serbest piyasada 1 lira arttı

Fındık serbest piyasada 1 lira arttı

TBM: Meclis'te 12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa teklifi var

TBM: Meclis'te 12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa teklifi var

Enerjisa Üniversitelerle bilgi ve deneyim paylaşımına başlıyor

Enerjisa Üniversitelerle bilgi ve deneyim paylaşımına başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.