İZMİR (AA) - İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Türkiye'nin protein açığını balıkçıların kapattığını belirterek, "Denizlerimizde inanılmaz derece palamut çıktı. Bu son zamanların en iyisiydi. Hem balık tutmada hem de satışlarda çok iyi bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ekim ayı meclis toplantısı şube binasında gerçekleştirildi. Aynı zamanda DTO İzmir Şubesi üyesi de olan Çakan, toplantıda meclis üyelerine balıkçılık sektörüyle ilgili bir sunum yaptı.

Su ürünlerin sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla geliştiğini dile getiren Çakan, "Biz dünyada Japonya ve Norveç gibi balıkçılıkla ünlenen ülkeleri yakaladık. Ancak sektörle ilgili bazı sorunlar var. Bunlarla ilgili sürekli bakanlıkla temas halindeyiz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sektöre büyük desteği olduğunun altını çizen Çakan, kendisinin sektör sorunlarına kulak verdiğini ve çabuk çözüm ürettiğini belirtti.

Denizlere sahip çıkmak gerektiğine işaret eden Çakan, "Türkiye'nin protein açığını balıkçılar kapattı. Denizlerimizde bu sezon inanılmaz derece palamut çıktı. Bu son zamanların en iyisiydi. Hem balık tutmada hem de satışlarda çok iyi bir sezon geçiriyoruz." ifadesini kullandı.