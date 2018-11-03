DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'nin 2017 yılı vergi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 10 kadın ilk 100'de yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Rekortmen 10 kadına tahakkuk ettirilen vergi ise toplamda 98 milyonu buldu.

AA muhabirinin, 2017 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinden yaptığı derlemeye göre, 100 kişilik listede 10 kadın vergi rekortmeni yer aldı.

Kadın rekortmenler listesinde öne çıkan isim, Koç ailesinden Suna Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymetler aracılılık faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 28 milyon 169 bin 306 liralık vergiyle altıncı sırada yer aldı.

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara'nın kız kardeşi Vildan Gülçelik de kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden tahakkuk ettirilen 12 milyon 8 bin 382 lira vergiyle listenin 23. sırasına yerleşti. Aynı aileden Sevda Gülçelik de insan kaynaklarının sağlanması faaliyeti dolayısıyla 10 milyon 106 bin 329 liralık vergi ile 29. sırada kendine yer buldu. Vildan Gülçelik, 2016 vergileme döneminde 28, Sevda Gülçelik de 43. sıradaydı.