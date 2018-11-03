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Türkiye'nin "rekortmen" kadınları

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 100 kişilik 2017 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklanan 10 kadın yer aldı - Rekortmen 10 kadına toplamda 98 milyon lirayı bulan vergi tahakkuk ettirildi

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'nin 2017 yılı vergi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 10 kadın ilk 100'de yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Rekortmen 10 kadına tahakkuk ettirilen vergi ise toplamda 98 milyonu buldu.

AA muhabirinin, 2017 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinden yaptığı derlemeye göre, 100 kişilik listede 10 kadın vergi rekortmeni yer aldı.

Kadın rekortmenler listesinde öne çıkan isim, Koç ailesinden Suna Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymetler aracılılık faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 28 milyon 169 bin 306 liralık vergiyle altıncı sırada yer aldı.

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara'nın kız kardeşi Vildan Gülçelik de kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden tahakkuk ettirilen 12 milyon 8 bin 382 lira vergiyle listenin 23. sırasına yerleşti. Aynı aileden Sevda Gülçelik de insan kaynaklarının sağlanması faaliyeti dolayısıyla 10 milyon 106 bin 329 liralık vergi ile 29. sırada kendine yer buldu. Vildan Gülçelik, 2016 vergileme döneminde 28, Sevda Gülçelik de 43. sıradaydı.

Listede 75. sıradan 33. sıraya yükselen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'e 9 milyon 215 bin 291 lira vergi tahakkuk ettirildi. 35. sıradaki Necip Akar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nebahat Türkan Özsezen de 8 milyon 836 bin 342 lira vergiyle listede yer buldu.

Söz konusu listede 45. sırada yer alan Doğuş Grubu'ndan Deniz Şahenk'e 7 milyon 385 bin lira, 50. sırada yer alan Çiğdem Sabancı Bilen'e 6 milyon 888 bin 690 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Esas Holding Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı yaptığı faaliyetler neticesinde tahakkuk ettirilen 5 milyon 373 bin 707 liralık vergiyle 75. sırada kendisine yer buldu.

İstanbul'dan Günsen Soyupak da kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden tahakkuk ettirilen 4 milyon 876 bin 337 liralık vergiyle 91. sıradan listeye girdi.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Yalçındağ listede 4 milyon 739 bin 280 liralık vergiyle 94. sırada yer aldı.

Rekortmen olan 10 kadına toplamda 98 milyon lirayı bulan vergi tahakkuk ettirildi.

Öte yandan, son 4 vergileme döneminde vergi rekortmeni olan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel'in listede yer almaması dikkati çekti.

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Gelir İdaresi Başkanlığı gelir vergisi vergi rekortmeni

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