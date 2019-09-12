FİNANS

"Türkiye'nin rüzgar"ı büyümeye devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 246 megavatlık rüzgar enerjisi santrali devreye alındı

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü bu yılın ilk 6 ayında 246 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla 7 bin 615 megavata ulaştı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) ocak-haziran dönemine ilişkin "Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu" yayımlandı.

Buna göre, işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) kurulu güç bakımından yüzde 71,85'i Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Mevcut projelerin yüzde 13'ü Akdeniz, yüzde 10,01'i Anadolu bölgesinde bulunuyor.

Türkiye'de yılın ilk yarısında il bazında rüzgarda toplam kurulu kapasite sıralamasında yüzde 19,20 ile İzmir ilk sırada yer alırken bu ili yüzde 14,90 ile Balıkesir izledi. Manisa yüzde 8,80'lik payı ile rüzgar enerji santrallerinde üçüncü sırada yer aldı. Manisa'yı yüzde 6,64 ile Çanakkale takip etti.

Kurulu güce ek olarak toplam 619,3 megavat kapasiteli 17 rüzgar enerji santrali ise halen inşaat halinde bulunuyor.

Rapora göre, bu yılın ocak-mart döneminde rüzgardan sağlanan elektrik oranı yüzde 8'in altına inmedi ancak sonraki aylarda mevsimsel sebeplerle düşüş görüldü.

Haziran ayında rüzgardan elde edilen enerji Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 7,42'sini karşıladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, rüzgar enerjisinin Türkiye enerji yelpazesindeki payının özellikle son 7 yılda 3 kat büyüdüğünü belirtti. Yıldırım, "Türkiye'nin rüzgarda yakaladığı büyüme hızını önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi gerekiyor. Mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) 2020 Aralık ayında sona erecek. Biz rüzgarda büyümenin devam etmesi için yeni YEKDEM fiyatının hem sürdürülebilir hem de finanse edilebilir bir çıpa fiyat getirmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcuİstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu
Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar krediÇin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rüzgar Enerjisi rüzgar kurulu gücü TUREB

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Sürücü kurslarına 'kota' geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücü kurslarına 'kota' geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.