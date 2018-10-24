FİNANS

Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yolculuğu Paneli

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

TÜSİAD'ın destekçileri arasında yer aldığı, "Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisi" kapsamında, "Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yolculuğu" paneli gerçekleştirildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) destekçileri arasında yer aldığı, "Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisi (DTSS 2018)" kapsamında, "Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yolculuğu" paneli düzenlendi.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, "Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yolculuğu" panel, moderatör Borçelik İcra Kurulu Üyesi Mustafa Ayhan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Panelde söz alan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, Ford Otosan Akıllı İmalat Teknolojileri Müdürü Güner Demirural, Hugo Boss İzmir Kurumsal Hizmetler Kıdemli Müdürü Sarper Arslan, Maxion İnci Jant Sanayi Fabrika Müdürü Ali Altınkaya ile BSH Bilgi İşlem Çözümleri Fabrika ve Tedarik Zinciri Kıdemli Müdürü Muammer Kızılaslan, şirketleri hakkında bilgi verdi. Dijital dönüşüm sürecinde işletilen süreç ve iyi uygulama örneklerinin ele alındığı panelde, firma temsilcileri şirketlerinin dijital dönüşüme bakışı ve bu konudaki gelişimlerini anlattı.

- TÜSİAD'ın "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu" açıklanacak

Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisi'nin 2. gününde ise TÜSİAD'ın, "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu"nun tanıtımı yapılacak.

Türkiye'de dijital teknoloji sektörlerinin gelişiminin incelendiği, dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ele alındığı, dijital teknoloji sektörlerinin gelişimi için strateji ve politikaların önerildiği "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu"nun tanıtım oturumuna, TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masa Üyesi ve Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez ve ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz'ın katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Se panel TÜSİAD

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