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Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal, Bekilli, Baklan ve Güney ilçe belediyeleri, şaraplık üzüm üretim alanlarındaki düşüşü önlemek için güç birliği yaptı.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Çal, Bekilli, Baklan ve Güney ilçe belediyeleri, şaraplık üzüm üretim alanlarındaki düşüşü önlemek için güç birliği yaptı. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, amaçlarının, üretici firmalar ile ürün fiyatları düşük olduğu için üzüm üretiminden uzaklaşan çiftçiler arasında köprü oluşturarak, herkesin kazandığı oluşum meydana getirmek olduğunu söyledi. Türkiye'deki şaraplık üzüm üretiminin yüzde 60'ı, Denizli'nin Çal, Bekilli, Baklan ve Güney ilçelerinde yapılıyor. İlçede üretilen üzümlerin büyük bölümü, fabrikalarda şarap haline getirilerek, yurt içinde ve dışında satılıyor. 255 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılan bölgede maliyetlerin artması ve geçen yıl 1,5 lira olan üzüm kilo fiyatının düşük bulunması nedeniyle rekolte, son 15 yılda olduğu gibi geçen sene de düştü. Bu yıl yeni hasat döneminin başladığı bölgede, belediye başkanları bir araya gelerek, üretimdeki azalmanın önüne geçip, ayrıca fiyat artışının sağlanması amacıyla çalışma başlattı. 'ÜRETİCİLER KAZANMIYOR' Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, son 15 yıldır bağ alanlarının giderek, azaldığını belirtip, "Üreticiler para kazanamıyor. Bu yüzden kente göç ediyorlar. 220 bin dönüm bağ alanına sahip ilçeyken, bugün 180 bin dekar bağımız var. Mevcut bağ alanlarımızın da yüzde 80'i, 70 yaş ve üzerindeki eski tip bağlar. Her geçen gün verim düşüyor. Tahmin ediyoruz ki 8- 9 yıl sonra üzüm üreten bağ kalmayacak. Biz şaraplık üzümleri, ithal eder hale geleceğiz" dedi. Üretimin düşmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Akcan, "Buradaki üzüm üretiminde 2018- 2019 yıllarındaki maliyet artışı yüzde 44. Biz de geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 44 ilave yapıp, üretici firmalara teklifte bulunduk. Buradaki amacımız çiftçilerle birlikte hareket etmek. Üretici firmalarla çiftçiler arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz. Herkesin kazandığı bir oluşum meydana getirmek istiyoruz. Bu çalışmamızda çok ciddiyiz. Firmalar bu konuda geçmiş dönemlerdeki gibi fiyatlar belli olmadan üzümü toplatıp, daha sonra fiyatı belirleme mantığıyla hareket ederlerse biz de gerekli tedbirleri alacağız. Bu bölgedeki kantarların yüzde 99'u belediyelere ait. 4 belediye kantarları kapatacağız. 'Siz burada alım yapamazsınız' diyeceğiz. Gerekirse vatandaşlarla karşı karşıya geleceğiz ama bu işin düzene oturmasını sağlayacağız" diye konuştu. 'BU YIL REKOLTE ARTIŞI VAR' İlçelerinde bu yılki üzüm rekoltesinin geçen yıllara göre çok iyi olduğunu kaydeden Başkan Akcan, "Bağlarımız ve üzümlerimizin kalitesi çok güzel. Geçen yıla oranla yüzde 60 rekolte artışımız var. Bu yıl ilçemizde 180 bin ton üzüm üretimi bekliyoruz. Kuru üzümün ise borsadaki kilogram fiyatı 12-13 lira bandında seyrediyor. Bu çok iyi bir rakam. Biz Sultaniye cinsi üzümün kilogramının 3 lira, Çal Karası cinsi üzümün kilogram fiyatının ise 3,5 liraya alınmasını talep edeceğiz" dedi.

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Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliğiTürkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği
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